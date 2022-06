El lobo expiatorio

En la comarca riojana del Alto Najerilla, se han producido unos gravísimos actos violentos por culpa de la protección del lobo ibérico, unos hechos que han alterado la normal convivencia de esta privilegiada zona de La Rioja, aunque a los medios locales no les parezca demasiado relevante como para investigar a fondo y con neutralidad, ni siquiera para opinar. ¿Miedo al lobby ganadero? No sé, pero a la hora de comentar parece preocuparles más el juicio de Johnny Depp o la matanzas de Texas, noticias de pura cepa riojana, como todos sabemos. El caso es que hace una semana nos despertamos con decenas de árboles talados, contenedores quemados y silos bloqueando las carreteras, daños en la señalización vial, pintadas con insultos homófobos a autoridades y amenazas reales de incendiar el monte. Cientos de miles de euros perdidos. Quizás hablar de terrorismo medioambiental resulta exagerado y técnica y jurídicamente no encaja en el concepto, pero tampoco me parece que se pueda encuadrar en el de un simple ejercicio de vandalismo. Antes de entrar en sus causas aparentes, la batalla de la razón ya la tienen perdida. Nada justifica la violencia, pero sus autores materiales ya advierten de que si no se cumplen sus reivindicaciones su violencia aumentará. ¿A qué me recuerda esto?

Los energúmenos del Alto Najerilla, por ahora, solo utilizan cadáveres de animales para decorar sus puestas en escena, pero el espíritu que subyace en toda violencia siempre es el mismo: hágase su santa voluntad. Dos decisiones adoptadas de manera democrática, la prohibición nacional de cazar el lobo ibérico en todo el territorio y la creación de un parque natural, se encuentran detrás de esta barbarie. Vamos, una desgracia tremenda luchar por conservar una especie en peligro real de extinción (el lobo no tiene lobby que le defienda en según qué ambientes), y para guinda, que se trate de proteger un paraje convirtiéndolo en parque natural. La marca autoritaria de los violentos del Alto Najerilla se deja leer en sus soflamas: "Mueren nuestros animales, nuestros bosques arderán. ¡Los quemaremos!”. Fíjense en el posesivo empleado. Los bosques no son bienes de dominio público. Quemarán los bosques porque también son suyos. Un inciso: ¿quién puede pensar que a alguien que despliega tal grado de violencia le afecta lo más mínimo una prohibición, ya sea de matar lobos o de vender droga? Yo diría que alguien así, si no mata lobos es, o porque no los encuentra o porque no los hay, que esa es otra, ¿de cuántos lobos hablamos en La Rioja, porque vamos, escuchas a ciertos alcaldes de la zona y parece la Sierra de la Culebra? Creo que la pregunta técnica es, si no me equivoco: ¿Cuántos grupos reproductores hay en La Rioja? Eso deberían investigar en esa Mesa del Lobo constituida por el gobierno riojano, y en la que el singular no parece que sea retórico. Dicho esto, claro que hay buscar un equilibrio entre la supervivencia de la ganadería y la del cánido salvaje, las dos son esenciales, y estoy convencido de que la mayor parte de los ganaderos son los primeros que deploran estos ataques violentos.

Pero el problema no son los cuatro violentos que destruyen y extorsionan. El problema, como antaño ocurría con el terrorismo, radica en que el brazo ejecutor cuenta con un brazo político que lo respalda y lo justifica. Basta leer las declaraciones execrables de los alcaldes de Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo, entre otros. No solo no condenan los actos violentos, sino que los entienden y los disculpan e incluso dan pábulo a sus amenazas. Les pasa un poco como a la madre del asesino de Texas, que dice que su retoño tendría sus razones para liquidar a decenas de niños. Estos ediles también piensan que algunos de sus energúmenos también tendrán sus razones. Todavía se espera la reacción del PP riojano, al que pertenecen los citados. No sabemos si condenará la violencia, si expulsará a sus alcaldes, o si, por el contrario, les tributará un rendido homenaje. A la vista de sus antecedentes (penales), me inclino (supuestamente) por lo último. Ojalá me equivoque.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja que preside Concepción Andréu ya ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado investigar los hechos para dar caza a los autores de este atentado medioambiental. Veremos en qué queda, pero no pueden quedar impunes. No se puede razonar con quien ejerce la violencia extrema. Y no dudo que la inmensa mayoría de vecinos y vecinas del Alto Najerilla repudian estos actos criminales que desprestigian a su comarca, en particular, y a La Rioja, en general.

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de infoLibre