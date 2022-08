El trimestre mayo-julio ha sido el más seco en España desde que hay registros

El trimestre comprendido entre mayo y julio de 2022 ha sido el más seco en el conjunto de España desde que hay registros, que comenzaron hace 57 años, según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología que confirman que excepto marzo y abril con lo transcurrido hasta ahora, el año 2022 está siendo muy seco, según informa Europa Press.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que en mayo, junio y julio ha llovido menos de lo normal y que, de momento, agosto también está siendo un mes de pocas precipitaciones. Por ejemplo, ha destacado que en Madrid la lluvia en ese trimestre no llega "ni a una quinta parte de lo normal" y en Ciudad Real las precipitaciones han sido "prácticamente nulas".

Así, reconoce que el año 2022 está siendo "muy seco" y aunque las precipitaciones de marzo y abril fueron superiores a las normales que aliviaron la sequía meteorológica, los siguientes meses la escasez hídrica se ha intensificado, porque este trimestre ha sido "el mas seco desde que hay registros", ya que se han recogido 47,5 litros por metro cuadrado en el conjunto del país, lo que apenas representa el 43 por ciento de los 111,3 litros por metro cuadrado que sería el valor correspondiente normal.

Del Campo subraya que hay que remontarse hasta 1965, el año en que comenzaron los registros para encontrar un mayo-julio similar. Incluso entonces llovió más, ya que se acumularon 51 litros por metro cuadrado, el 46 por ciento de lo normal. Por ejemplo, el portavoz subraya la escasez hídrica que se registra en Ciudad Real, donde apenas se ha recogido un litro por metro cuadrado entre mayo, junio y julio, frente a los 72 litros por metro cuadrado de media en ese periodo en la ciudad manchega en la que lleva sin llover 49 días seguidos.

Además, ha apuntado que en Santiago de Compostela se recogieron entre el 1 de mayo y el 31 de julio 159 litros por metro cuadrado, un 64 por ciento de lo normal, que son 250 litros por metro cuadrado. Hasta el 4 de agosto la capital gallega lleva 17 días sin ver caer una gota. Mientras, en Valladolid en este trimestre llovió 25 litros por metro cuadrado, una cifra que apenas supone el 38 por ciento de los 66 litros por metro cuadrado de media. Hasta el día 2 de agosto, fecha en la que cayeron 7 litros por metro cuadrado, la capital castellano-leonesa permaneció 16 días sin abrir el paraguas.

En la misma línea, indica que en Madrid no ha llovido "ni la quinta parte", apenas un 19 por ciento de lo normal, ya que entre mayo y julio ha recibido 16 litros por metro cuadrado frente a los 83 litros por metro cuadrado de media. Por su parte, Zaragoza recogió 31 litros por metro cuadrado en ese trimestre, una cifra lejana y que apenas supone el 36 por ciento del valor medio de precipitación para ese periodo, que se sitúa en 87 litros por metro cuadrado. Hasta este jueves, 4 de agosto, lleva 29 días sin llover en la capital aragonesa.

Más días aún llevan sin mojarse los tejados en Alicante, 44 días hasta el 4 de agosto aunque en el trimestre analizado recibió 37 litros por metro cuadrado, el 84 por ciento de los 44 litros por metro cuadrado de media en este tiempo. En Córdoba tampoco ha llovido ni la mitad, exactamente 26 litros por metro cuadrado, el 47 por ciento de los 55 litros por metro cuadrado habituales pero el portavoz de la AEMET destaca que toda esta cantidad se contabilizó al principio del mes de mayo.

Así, la capital cordobesa no ha recibido precipitaciones en los últimos 92 días, pero no es la vez que más tiempo ha estado sin llover en esta ciudad. En concreto, Del Campo apunta que en el verano de 2018 estuvo sin llover 91 días; en 2016 hasta 107 días y en 2019 estuvo sin caer ni gota de agua durante 117 días consecutivos. Pero el portavoz ha adelantado que durante el mes de julio las precipitaciones no han llegado ni a la mitad de lo normal, ya que se ha contabilizado 9 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, frente a los 18 litros por metro cuadros de media en este séptimo mes del año.

Por ello, espera que el índice de sequía meteorológica a final de julio será "similar o incluso mayor que el de junio". A final del sexto mes de 2021 el índice de sequía meteorológica confirmaba que están en sequía meteorológica "todas" las cuencas excepto el Júcar, el Segura.