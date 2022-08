Ribera cree que no se va a pasar frío en casa en invierno y apela a la contribución individual

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que los españoles "no van a pasar frío" en su casa durante el invierno y ha apelado a la contribución individual que pueda hacer cada ciudadano para ahorrar energía, según ha informado Europa Press.

Durante una visita a la localidad vallisoletana de Matapozuelos, horas antes de que se reúna el Consejo de Ministros para aprobar un paquete de medidas urgentes de ahorro energético, Ribera ha insistido en que el mensaje "más importante" es que en un contexto tan complicado se trata de "ayudar a los vecinos de la Unión Europea" y de "cómo evitar el riesgo de racionamiento".

Aunque el paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros este lunes se centrará en el ahorro energético de los edificios públicos, la vicepresidenta ha recalcado que se trata de un primer paso para un plan "mucho más completo y estratégico" para el conjunto del país que se presentará en septiembre. "Lo que hacemos hoy sobre todo tiene que ver con qué cosas son relativamente sencillas y se pueden aplicar de modo inmediato", ha precisado.

En cualquier caso, la responsable para la Transición Ecológica ha subrayado que no se contempla una situación de corte de suministro y ha defendido que no se trata tanto de poner el énfasis en qué resulta obligatorio, sino en que en una situación como esta "es razonable y positivo" contribuir en lo que cada cual pueda en su "comportamiento cotidiano".

Además, ha asegurado que cree que los españoles "no van a pasar frío" en sus casas el próximo invierno, ya que España no presenta los problemas que sí se dan en otros países del este y norte de Europa. "En nuestro caso está asegurado abastecimiento, tenemos un perfil diferente, pero sí es importante insistir en la llamada para que en la medida que podamos, contribuyamos", ha recalcado Teresa Ribera, quien ha abogado por compatibilizar las medidas de confort térmico con un uso "inteligente y eficiente" de un recurso energético que puede facilitar a los países vecinos el acceder a aquello que no se consuma aquí, algo que en invierno puede pasar, ha ejemplificado, por usar "un jersey cómodo o un abrigo".

Colaboración entre administraciones

En este objetivo, la vicepresidenta ha defendido la importancia de la colaboración de todas las administraciones y del sector privado, sobre lo cual ha defendido que las conversaciones mantenidas con la patronal para la aplicación de estas medidas ha tenido una recepción "positiva".

"Eso no significa que esté de acuerdo, pero a mí me gustaría destacar que hay una inmensa mayoría de personas e instituciones que entienden y que quieren contribuir a lo que debe ser un esfuerzo colectivo", ha apostillado Ribera.

Por último, la vicepresidenta se ha referido a la posibilidad de rebajar la velocidad en autovías y autopistas como medida de ahorro energético para recordar que no se trata de una herramienta que se vaya a tratar en este Consejo de Ministros, pero que aunque no haya una "limitación expresa", una "conducción prudente" contribuye a una reducción de las necesidades de combustible.

"Al igual que modificar un grado en el termostato puede conllevar un reducción del siete por ciento en el consumo, una reducción de la velocidad puede suponer una reducción importante también del consumo energético".