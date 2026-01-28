El temporal de lluvia y nieve afecta a 101 carreteras, nueve de ellas en la red principal

El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones, según recoge EFE.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 8:40 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en Castilla y León, concretamente en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve.

También necesarios en la M-607 en Madrid, en Colmenar Viejo, en tanto que la DGT pide mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra; en la AP-6 en Segovia, en la zona de El Espinar y entre Zamora y León; además de la A-66 en Ribaseca (León).

La borrasca Joseph también azota con fuerza en Asturias y Galicia con varias autovías de la red principal con problemas aunque abiertas al tráfico como la A-6 entre León y Lugo, en la zona de Pedrafita do Cebreiro; o la A-52 en Verín (Ourense) y Padornelo (Zamora).

Respecto a la red secundaria se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

En Extremadura nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz, están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

En la provincia cacereña, según ha informado la Guardia Civil, la carretera N-110 (Ávila-Plasencia), entre los kilómetros 360 y 352 (Puerto de Tornavacas), se encuentra cortada al tráfico de vehículos pesados, mientras que para el resto es obligatorio el uso de cadenas. En la autovía A-66, a la altura del kilómetro 436, hay embolsamiento de vehículos pesados sentido Gijón por nevadas en provincia de Salamanca.

En total hay más de 2.100 kilómetros afectados por algún nivel de alerta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de las borrascas Joseph y Kristin.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.