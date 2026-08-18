Ocho de los diez principales medios digitales de la ultraderecha española ocultan quién es su dueño

Diez medios digitales españoles señalados a menudo por su papel protagonista en el ciclo del bulo incumplen, en su mayoría, la obligación de transparencia societaria que impone desde agosto de 2025 el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La norma europea, de aplicación directa en España sin necesidad de transposición legislativa, obliga a los medios a divulgar su estructura societaria, sus propietarios directos e indirectos y los accionistas con capacidad de influencia editorial.

El reglamento exige además que los medios informen cada año de los ingresos recibidos por publicidad institucional, tanto de administraciones españolas —del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluidas las entidades y empresas bajo control público— como de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. El objetivo es impedir que el dinero de todos sirva para sostener de forma sistemática a cabeceras afines.

Eltorotv.com, la cadena que hasta 2021 se llamaba Intereconomía TV, no explica en su web quién es su propietario. Se limita a decir que la compañía titular es Farnesio Ventures, S.L., controlada a su vez por Hadoq IT, S.L. Para averiguar que su administrador único es Julen Ariza Rossy, hijo del empresario Julio Ariza, hay que mirar en otros sitios.

Eltorotv.com es el principal activo audiovisual del antiguo Grupo Intereconomía, el conglomerado que el patriarca de los Ariza fundó en los años noventa y cuya sociedad de cabecera entró en concurso de acreedores en marzo de 2015 tras años de impagos y dificultades financieras. En 2023, un juez consideró que Ariza había contribuido con su gestión a aumentar el agujero de Intereconomía Televisión, obligándole a responder personalmente de parte de las deudas (4,5 millones de euros) y prohibiéndole durante dos años administrar empresas o representar a terceros. Julio Ariza no figura como accionista de eltorotv.com, pero es una de sus caras más visibles.

En su momento de mayor expansión, Grupo Intereconomía incluía el diario digital gaceta.com —hoy en manos de una fundación vinculada a Vox—, la propia Intereconomía TV y la emisora Radio Intereconomía. Esta última mantiene el nombre del grupo, pero pertenece a la empresa Silicon Radio SL.

Su hijo Julen Ariza participa también en la web ultraliberal negocios.com, de la que depende el canal Negocios TV. La matriz de Negocios TV es Business Videns, SL, que reparte su capital entre cuatro socios a partes iguales. Uno es José Antonio Vizner. Otro es Dos Mil Palabras SL, la editora de okdiario.com que dirige y posee Eduardo Inda. Un tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, vinculado al empresario Alejandro Suárez. El cuarto es Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

El resultado es un núcleo societario donde conviven el entorno familiar de Ariza y el círculo de Inda, junto a un promotor de medios económicos ultra como merca2.es. Negocios TV no explica en su web quién controla su matriz ni qué volumen de publicidad pública recibe, en abierta contravención del reglamento europeo. Ninguna cabecera del antiguo grupo Intereconomía publica tampoco sus ingresos por publicidad institucional.

La fundación de Abascal que compró un periódico

El aviso legal de gaceta.es identifica como titular del dominio a la Fundación Disenso, pero no detalla si existen patronos o entidades vinculadas, ni informa de ingresos por publicidad institucional, contratos públicos o financiación extranjera.

Lo que se sabe de Disenso no lo cuenta gaceta.es. Se trata de una fundación privada nacida en julio de 2020 y que preside el líder de Vox, Santiago Abascal. No es un órgano formal del partido, aunque opera como su laboratorio de ideas. Sus estatutos fijan como misión “hacer frente al consenso progre" y “disentir del pensamiento dominante”.

Entre 2020 y 2026, Vox transfirió a la fundación casi 13 millones de euros, según las cuentas del partido. Ese dinero procede en gran parte de fondos públicos. Las subvenciones públicas representaron el 65% de los ingresos de Vox en 2021, el 67,6% en 2022 y en torno al 75% en 2025.

En octubre de 2020, Disenso compró el dominio gaceta.es y la cabecera de La Gaceta al Grupo Intereconomía de Julio Ariza. Días después relanzó el diario como La Gaceta de la Iberosfera, con el objetivo declarado de extender la batalla cultural de Vox al espacio iberoamericano. Su web no detalla si recibe fondos públicos o publicidad institucional.

Los accionistas que no aparecen en la web

Libertaddigital.com se presenta en su web como un grupo de comunicación multimedia y detalla el papel fundacional de Federico Jiménez Losantos, pero no identifica a sus propietarios actuales, ni el capital social, ni las participaciones significativas. Tampoco menciona ingresos por publicidad estatal o de otras administraciones ni subvenciones. En el informe publicado este año pro el Gobierno aparece este grupo con una asignación de 2.117,50 euros.

Según fuentes registrales ajenas a la propia web, la empresa está controlada por Jiménez Losantos, que también ejerce como editor. El consejo de administración incluye a Javier Somalo Martín, director gerente de esRadio, además de Dieter Brandau Hevia, Carlos Cuesta Arce, Arturo Gascó Alemán y la representación de Análisis y Estudios Inmobiliarios, SL.

El accionariado histórico se ha concentrado en torno a tres socios de referencia. Junto a Jiménez Losantos figuran el economista Alberto Recarte, primer presidente de la sociedad, y Arturo Baldasano, que entró tras la venta de la participación del 21,3% que tenía en Intereconomía.

En 2014 entraron accionistas ligados al PP, entre ellos el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Según las investigaciones judiciales sobre la financiación irregular del PP, el partido inyectó 446.000 euros en libertaddigital.com en 2004 y 2005 a través de su caja B.

La empresa participa, junto a Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, en una licencia de FM en Madrid, y controla Libertad Digital TV, Cronos Multimedia y Libertad Digital Publicidad.

La transparencia de Eduardo Inda

Okdiario.com cumple de forma parcial la obligación de transparencia. Su aviso legal identifica a la sociedad editora, Dos Mil Palabras SL, y reconoce que Eduardo Inda tiene una participación accionarial que le permite “ejercer influencia” sobre las decisiones estratégicas. No precisa, sin embargo, el porcentaje ni si existen otros socios relevantes.

El mismo documento sí ofrece un dato que otros medios omiten. En 2025, los fondos públicos destinados a publicidad estatal recibidos por Dos Mil Palabras ascendieron a 2.130.026,23 euros. Para hacerse una idea de la importancia de esta cifra, es seis veces mayor que el dinero que eldiario.es ingresa por el mismo concepto.

La cifra habla de publicidad “estatal”, lo que sugiere que puede ser solo lo que recibe de ministerios y organismos del Gobierno central, sin desglose por Administración autonómica o local. El aviso legal añade, sin más detalle, que la empresa recibió subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para transporte de mercancías en Canarias.

La extensión de los obispos

Eldebate.com tampoco cumple las exigencias del EMFA. Su web se limita a decir que el proyecto fue impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), cuyo presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, preside también el consejo de Ediciones Católicos y Vida Pública (Edicavp), la sociedad editora.

La ACP es una organización católica fundada en 1908 por Ángel Herrera Oria que controla además el grupo educativo CEU. Sus propios estatutos la definen como una asociación “erigida como asociación católica y apostólica” por la Conferencia Episcopal Española, que tiene autoridad en ella, aunque está formada por seglares, no por clérigos. Eldebate.com no informa en ningún momento de sus ingresos por publicidad institucional.

Edatv.news, el portal de Javier Negre, se limita en su aviso legal a declarar que pertenece a Eda TV Consulting SL, sin más detalle sobre quién está detrás. Según registros mercantiles citados en informaciones publicadas, Negre controla el 71,3% de la sociedad y su hermano, Pablo García Negre, un 8%.

El resto del accionariado conecta el portal con el mundo empresarial. Las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón Muro, exdirectivas del Grupo Quirón, participarían con un 5% a través de MCM Inversiones Errois SL. También figuraría María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen, a través de Majal Gestión SL. El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto aparece como inversor minoritario.

Pese a presentarse como un medio alternativo, Edatv.news ha sido uno de los grandes beneficiarios de la publicidad institucional del PP. Una investigación de El Salto publicada en noviembre de 2025 documentó que el portal recibió al menos 681.420 euros en 172 contratos menores procedentes de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del PP entre 2021 y 2025. La plataforma ha servido además de altavoz principal al agitador Vito Quiles. Está en plena expansión en Latinoamérica.

Medios opacos

Elconfidencialdigital.com se limita a identificar a su empresa matriz, Publicaciones Confidenciales SLU, sin explicar quién está detrás. El periodista José Apezarena, con trayectoria en la COPE, Antena 3 y Expansión, ejerce como editor y, según algunas informaciones, sería el propietario real, aunque la web no lo aclara. No hay ninguna referencia a publicidad institucional en su web.

Periodistadigital.com es propiedad de la sociedad Periodista Digital SL, pero su web tampoco explica quién la controla. Según datos publicados que registran anotaciones en registros mercantiles, el propietario es el periodista Alfonso Rojo, administrador único, director y accionista mayoritario. El dominio no dedica ninguna sección sistemática a cumplir las exigencias del EMFA sobre propiedad y publicidad institucional.

Theobjective.com es, entre los diez medios analizados, el que más se acerca al estándar europeo. El digital mantiene un portal de transparencia propio en el que detalla que su editora, The Objective Media, SL, tiene catorce socios españoles. El control recae, no obstante, en Paula Isabel Quinteros, una periodista española de origen latinoamericano que posee el 90,04% del capital.

El mismo portal indica que la publicidad institucional directa representa el 21% de sus ingresos anuales y que procede de gobiernos, ministerios, ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro. No precisa, en cambio, la cuantía exacta recibida.

De los diez medios revisados, ocho no informan de sus ingresos por publicidad institucional pese a la obligación que impone el EMFA desde agosto de 2025.