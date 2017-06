info Libre

La segunda parte del acto se centró en la lucha contra la corrupción. Un bloque que abrieron el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el ex fiscal Anticorrupción Carlos Castresana. El primero, que afirmó que libertad de expresión y lucha contra la corrupción son dos temas que "van interconectados", criticó la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, de sancionar la publicación de filtraciones: "Hay que investigarlas, pero no prohibirlas. El objetivo de esto es acabar con el mensajero". En este sentido, el jurista también denunció la situación de "desamparo" que viven los alertadores de la corrupción, aquellos que dan el paso y denuncian estas prácticas.

info Libre , Manuel Rico, que los calificó como "un mensaje de esperanza", fueron pasando por el atril miembros de la asociación Parque Sí en Chamberí, un colectivo que lleva casi una década luchando para que se desmantele de una vez el campo de golf instalado en uno de los depósitos del Canal de Isabel II; el ex secretario general del SUP José Manuel Sánchez Fornet, que soportó continuas presiones para lograr que el sindicato policial se olvidase del caso del ático de González; y los miembros de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM), que continuaron con la acusación en ese mismo caso después de que el SUP, ya con un nuevo liderazgo, decidiese apartarse.



El acto concluyó con dos actuaciones. Por un lado, Darío Adanti y Edu Galán, los creadores de la revista satírica Mongolia, relataron en clave de humor el auge y caída del expresidente madrileño. Y, por otro, la cantante y compositora sevillana Adriana Moragues puso banda sonora a la cita interpretando el tema Por lo que venga. La celebración del cuarto aniversario de info Libre finalizó con los agradecimientos del director editorial, que recordó que este diario ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir la destitución del fiscal Anticorrupción y anunció que todas las rúbricas, actualmente más de 142.000, serán entregadas ante la Fiscalía General del Estado en las próximas semanas.

celebró este sábado su cuarto aniversario con un acto abierto a los socios en el Teatro Maravillas de Madrid. Bajo el lema “Hacer es decir”, juristas, escritores, humoristas, periodistas y representantes de la sociedad civil pusieron en valor la necesidad dey preservar el derecho a la información, así como la obligación de denunciar permanentemente las amenazas contra el Estado de Derecho y muy especialmente los obstáculos que se ven obligados a afrontar todos aquellos jueces, fiscales o policías o informadores que deciden cumplir con su deber yPasado el mediodía, las puertas del teatro se abrieron y centenares de lectores fueron completando el aforo de la sala. La cita arrancó con unas palabras de El Gran Wyoming, quien a través de un vídeo lamentó que se tenga que seguir hablando año tras año sobre la libertad de expresión, que tiene que soportar "leyes que la cercenan", y afirmó que. "Estamos ante los orígenes de algo que terminará bajo control", criticó el colaborador de este diario, que aseguró que "el futuro pinta peor que el presente", pero añadió que "no hay que abandonar".Tras los aplausos de los asistentes, subieron al escenario el director editorial de, y el presidente de la Sociedad de Amigos , el poeta. Ambos protagonizaron un diálogo en el que denunciaron que "vivimos en una época de invierno democrático y degradación de la soberanía popular" que hace necesaria la "búsqueda de la calidad democrática". "La corrupción del poder mal ejercido se apoya en una rutina de silencios, cinismos y enmascaramientos. La democracia degradada no puede convertirse en una costumbre", señaló el periodista. Una costumbre que, en palabras del poeta, "envenena las instituciones, los medios públicos de comunicación, los derechos sociales y el vocabulario de la vida".cogió el relevo en el atril. La escritora, que denunció la situación de "emergencia democrática" que vive España, centró su intervención en la "gran amenaza" de "los sentimientos religiosos", esa suerte de "arma arrojadiza" a la que se recurre para intentar cercenar la libertad de expresión. En este sentido, aprovechó para recordar a tuiteros o raperos que se han tenido que enfrentar a procesos judiciales por este motivo. "Los sentimientos religiosos de algunos católicos", criticó, deseando para finalizar que el año que viene "estemos reunidos para hablar de otra cosa".Continuó con la ceremonia el exdirector de informativos de Televisión Española, que habló sobre la importancia de recuperar la independencia en RTVE "tras cinco años de retroceso" para convertirla en una televisión pública "renovada, potente y abierta a los ciudadanos" y que "no esté sometida a intereses ni amordazada". Porque, en palabras del director de Mediapart, socio editorial de, Edwy Plenel, es necesario un periodismo. "Independiente y de calidad, que solo dependa de los lectores y que pueda investigar la corrupción sin presiones de ningún tipo", dijo el periodista a través de un vídeo.El bloque sobre la libertad de expresión lo cerró el humorista Dani Mateo, que fue denunciado , al igual que El Gran Wyoming, el pasado mes abril por por un chiste sobre el Valle de los Caídos que hicieron durante el programa de televisión El Intermedio. En este sentido, el también periodista apostilló que "el humor no puede tener respeto" porque entonces "no sería humor" y apuntó que las "opiniones" son como "la droga":. Mateo concluyó su intervención explicando que "antes el humor era más bestia y no pasaba nada" y proyectando un fragmento de la película La vida de Brian, de los Monty Python.Castresana, por su parte, explicó que siempre hemos "identificado la democracia con el sufriagio", confiando que "nuestros representantes se encargarían de defender adecuadamente los intereses generales". "Pero ese pensamiento no es aplicable a esta España que hemos vivido después de 40 años de dictadura porque heredamos todo un aparato del Estado autoritario, tuvimos que transformarlo entero y no lo hicimos. Y estamos ahora pagando las consecuencias", señaló el jurista, que lamentó que hayamos sido ingenuos y hayamos dejado. En este sentido, Castresana explicó que en la lucha contra la corrupción "un 10-15% corresponde a los tribunales y el resto a la sociedad civil".