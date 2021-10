Sorteamos 20 entradas dobles para ver 'Madres paralelas' entre las nuevas socias y socios de infoLibre

Publicada el 04/10/2021 a las 06:00

El estreno de la última película de Pedro Almodóvar tendrá lugar el 8 de octubre. Con guion del propio director, Madres Paralelas está protagonizada por un reparto encabezado por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón. Cuenta también con la colaboración de Rossy de Palma y Julieta Serrano.

Estrenada mundialmente en la última edición del Festival de Cine de Venecia, Almodóvar aborda por primera vez en su filmografía la memoria histórica. "Quería dar visibilidad a este tema y porque en España, después de 85 años, hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente nuestra Historia reciente todo lo ocurrido en la Guerra Civil", señaló el cineasta manchego.

A pesar de haberla escrito durante los meses de confinamiento de 2020, el argumento del filme era una idea que rondaba en su cabeza desde hacía más de una década. Milena Smit es una de las actrices que debuta con Pedro Almodóvar. También Aitana Sánchez-Gijón. Junto a Penélope Cruz, las tres actrices muestran en sus interpretaciones tres formas de entender la maternidad, el tema central de Madres paralelas, pero que no es el único. La película tiene la valentía de reivindicar la figura de la mala madre. También hay hueco para la madre que no quiso serlo, para la madre ausente y para la madre que no sabe cómo ser madre.