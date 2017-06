Una democracia cargada de futuro

_______



Alain V. es socio de info Libre

Quizás no todo está perdido, a tenor delde la militancia del PSOE, en respuesta al golpe de estado perpetrado por la casta del partido. Quizás todavía haya esperanzas de devolver la dignidad a la política española, si un diario humilde pero libre como éste, ha sido capaz de forzar la dimisión de un fiscal-jefe anticorrupción corrupto. Quizás aún estamos a tiempo de salvar la Democracia y dejar de ser mercancía en manos de banqueros y políticos sin alma. Me refiero, parafraseando a Celaya, a una d, a salvo de las garras del mercado y su insensible mano invisible.Democracia para el pobre; democracia necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.Me refiero a una. Es decir, igualitaria, libre y fraterna (tal como estableció la Revolución Francesa). Y por lo tanto, muy distinta de la tibia democracia que se impuso tras cuarenta años de dictadura, capitaneada por un rey impuesto a dedo por Franco. Muy distinta de la que se cimentó en el bipartidismo de Felipe González y Fraga. Muy distinta de la que se fraguó entre el miedo cruzado que nos inocularon los militares golpistas del 23-F y los pistoleros de ETA.Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir qué somos, quién somos; nuestra democracia no puede ser sin pecado un adorno.Me refiero a una, muy distinta de la de esos vende-patrias con carné del PP o del PSOE, que han hecho de España su cortijo hasta convertirla en cenagal de las ranas corruptas. Muy distinta de la que se ha reducido a botín de constructoras y bancos, que a medida que se endeudan los partidos, siempre ganan todas las elecciones. Pero también muy distinta de aquella que imponen los que hoy se dicen demócratas en Cataluña por defender el referéndum de independencia, con el fin de independizarse de la Justicia en cuanto han visto su impunidad amenazada. Muy distinta de los herederos del legado de Pujol, los patriotas con cuentas en Andorra y los independentistas del 3%.EstamosMaldigo la democracia concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.Me refiero a una, donde los medios de comunicación se deban a la verdad, más que a los intereses particulares de sus inversores. Me refiero a una democracia de verdad, a la que los políticos se deban más que a su propio partido.Tal es mi democracia: democracia-herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego.Tal es, democracia cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho.