Atentado en Barcelona

María Dolores Amorós Montaner es socia de info Libre

Toda yo estoy triste por lo sucedido en Barcelona.Primero el Prat, el jueves el brutal atentado. Y en el fondo de todo ello se halla elal que tan directamente se opone Rajoy y el resto de derecha española.Se me plantean varias dudas:a ) ¿Relación entre el atentado y el deseo dede Cataluña?b) ¿Por qué sabía la, desde hace 15 días, del atentado de los yihadistas en Barcelona y justamente en Las Ramblas? ¿A quién se lo habían comunicado?c) El odio del yihadismo surge cuando Aznar, Bush y Blair se empeñan en la famosa; en España con la total oposición del pueblo, "No a la guerra".d) Consecuencias de dicha guerra: en USA, el derribo de las Torres Gemelas (acción llevada a cabo por el mismo EEUU), donde murieron cerca de 4.000 personas; atentado del metro de Londres, 56 muertos; atentado brutal a los trenes de Atocha, donde viajaba gente trabajadora, humilde, y estudiantes. 192 muertos y 2.057 heridos.e) Después del atentado de Atocha, Aznar, consciente de la autoría y de su propia responsabilidad de la carnicería allí ocurrida, intentó desviar la atención afirmando que era ETA la autora de las bombas en los trenes que iban a Atocha de buena mañana. Incluso escribió telegramas a los jefes de gobierno contiguos mintiéndoles al afirmar que la autoría era de ETA. Posteriormente, además de reivindicar los yihadistas ser autores de la matanza como contrapartida a la invasión de Irak, en el análisis pormenorizado que el juez Bermúdez llevó a cabo en el macrojuicio, quedó más que clara la responsabilidad última de Aznar en la terrible matanza de Atocha. Y así como Bush y Blair han pedido perdón a sus respectivos pueblos por la estúpida guerra de Irak,El asunto no acaba aquí. De la famosa y denigrante e inútil guerra de Irak surgió el Isis o el Dáesh. El grupo fuepor la misma CIA. Los tajos tan horribles que los miembros de Isis practican en el cuello de muchos de sus prisioneros es un técnica enseñada por la CIA. Y estos grupos asesinos son "ayudados" por la "hermana real" Arabia Saudí. Todo queda en casa.Y, mientras,traspasa los corazones de los familiares de los muertos, y de cualquier persona de bien que odia la violencia y ama la paz.