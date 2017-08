La causa de la causa

_________________



Jaime Richart es socio de info Libre

Los cristianos para Nerón, los infieles para la cristiandad, los ateos para los católicos, los comunistas para los fascistas, los judíos para los nazis, los nazis para los aliados…. tenían la culpa de todo; lo mismo que los islamistas o musulmanes hoy la tienenPero a este asunto aplico el mismo razonamiento que me hago para no abrazar religión o ideología o filosofía alguna:. En este caso, todas las religiones, todas las ideologías y todas las filosofías me parecen verdaderas, lo que puede fracasar eventualmente es su aplicación; pero en esas masivas formas de culpar, a través de sus dirigentes y periodistas, de sus desgracias una sociedad a grupos humanos que coexisten dentro de ella,. Pues, aparte de que puede haber otras causas, es muy conocida en la historia de los enemigos la treta de cometer acciones abyectas para presentar al adversario ante el pueblo o la pública opinión como su autor. En todo caso siempre aparece como factor que mueve a sospecha la rapidez con que estos supuestos, a priori preparados con meticulosidad, se resuelven policialmente, que contrasta con laque suelen estar presentes en la resolución de otra clase de delitos.No es posible ni prudente negar las verdades oficiales acerca de lo acontecido el otro día en Barcelona, en correlación con lo ocurrido en otras ciudades europeas. Pero si fuese exacto que los autores del atropello ignominioso hubiesen sido exactamente los abatidos a tiros, y los de otros actos de barbarie en otros sitios de la misma procedencia, hay un modo racional y expeditivo para terminar con la(yihad, concepto manejado, por cierto, de manera torticera y maliciosa en línea con todo lo demás).Quiero decir que lo mismo que la manera más eficaz de protegerse del ladrón es no exhibir públicamente o ante él las joyas, la mejor manera de acabar con el presunto terrorismo islamista pasa pory sus preceptos; países –hay que resaltarlo– que han sido ocupados y laminados por la belicosidad, por los intereses, por la ambición y por la depravación de los dirigentes occidentales, principalmente anglosajones. No hacerlo así equivale a sentarse éstos en el banquillo de la verdadera culpabilidad. Pues son ellos, esos dirigentes, políticos, económicos y empresariales, sus intereses, su ambición y su depravación causa de la causa de todos los desastres de esta clase sobrevenidos a cada país occidental. Y mientras ellos permanezcan en esos países, saqueándolos o no, el peligro rondará en nuestras ciudades....