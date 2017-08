"Nadie sufre adicción..."

_________________



Antonio García Gómez es socio de info Libre

... Al menos con capacidad y voluntad de reconocerlo.En este caso, pues,al móvil, a Internet y demás compañía, y todo el mundo o casi todo encontrará razones y racionalizará su tendencia a consultar continuamente la mágica pantallita, hasta llegar a permanecer horas y horas frente a su ordenador.Pero no, "nadie tiene adicción" ni está "colgao" de, una y otra vez, mientras anda, mientras conversa, mientras come, a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora de salir por la noche a hacer pis.Sin aviso de que. De que uno no puede desengancharse ni de sus conocidos, ni de sus amigos, ni de su trabajo, ni de nada que se le ocurra comentar, retratar, comunicar a quien está al lado suyo, incluso.Eso es algo que me ha llamado mucho la atención, a mí que soy un panoli analfabeto digital, un marciano que ya no reconoce su propio planeta, que apenas se queda con "la boa que se había tragado un elefante" y que desde luego no era "un sombrero", tal y como nos ayudó a comprender El Principito.Y así he estado yo en reuniones de amigos, de compañeros, en las que se ha establecido, sentados a escasos metros, y que parece comentan lo que va sucediendo en el mismo lugar.Y también me llamó la atención cómo me comentaba una compañera que había pasado el fin de semana con un "rollete" pasajero, y que a la vez que estaba "enredándose" con él, a través del móvil, también estaba contactando con otro "rollete".Y el otro día preguntando a una conocida por su hijo de 12 años nos dijo que se había quedado en casa entretenido... por supuesto.Recuerdo, por último, en los albores de este boom imparable y creciente, que un alumno de la ESO no acudió a clase y en virtud del seguimiento que se hacía a los alumnos llamé a su casa para inquirir sobre su ausencia. Puesta la madre al teléfono, muy amable, me comentó que, efectivamente, el muchachito de unos catorce años estaba durmiendo porque había estado "jugando" frente al ordenador toda la noche y se había acostado pasadas las seis de la mañana.La buena mujer me preguntó, muy amable, muy débilmente, como con cuidado de no despertar a su retoño ya crecidito : "¿Quiere que le llame?"Pero no se descuiden ni pierdan la esperanza, nadie o casi nadie reconocerá estar enganchado y uno seguirá siendo