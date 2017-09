Por qué soy nacionalista

Jaime Richart es antropólogo y jurista y socio de info Libre

Empezamos por que laque vienen imponiendo en el mundo las teorías económicas de Friedman y Stigler pasan por privatizar hasta el oxígeno que respiramos y están desangrando a mi país. Y esto viene sucediendo justo desde que se enseñoreó de él una democracia de mínimos, falsa en muchos aspectos y atravesada precisamente por ese modo de entender la Economía aplicada y de practicar las economías nacionales en occidente. En virtud de ello, el libre comercio mundial y su globalización, es decir, no poner puertas al campo comercial, se han apoderado del mundo asociados al disolvente de las finanzas que no reparten la riqueza ni los logros del desarrollo material; ni se preocupan de ello. Ni es su cometido, pues la finalidad es concentrar el dinero en las menores manos posibles agrupadas por sectores y familias que o ya eran ricos o gozan del favor de los ricos. Así es que si la mundialización por un lado y la focalización de los intereses por otro, adelgazan el Estado, hacen del Estado un ente al servicio prioritario de los intereses privados perdiendo de ese modo el país soberanía nacional e independencia; si como consecuencia de ello el país en general se empobrece y se empobrecen los sectores productivos de su economía, cegando el futuro y las esperanzas en el mañana de nuestras jóvenes generaciones...Pero imaginemos que no lo soy, que no somos nacionalistas, que somos apátridas, que somos poéticamente ciudadanos del mundo... ¿No vemos que habitamos un país que negando que sea nuestra patria acabará perteneciendo a todos esos ladinos, propios y extraños,y están arrastrando al abismo al planeta? ¿No vemos que los gobernantes de nuestro país, del que decimos no somos nacionalistas, mediocres o pésimos, incompetentes o ladrones, son a su vez títeres en manos de aquéllos? El internacionalismo es pertinente para la conexión entre los trabajadores del mundo en cuanto a que son agentes activos de la producción, pero ese nexo de unión no va más allá de lo moral porque no tiene elementos que den homogeneidad a la masa del trabajo. Pero el internacionalismo del dinero, el monetarismo, son lo que forman la argamasa de los ricos salidos de la globalización y de las finanzas...Cataluña se encuentra en plena aspiración de un proceso decomo la larva se convierte en mariposa. Aunque el proceso no llegue a culminarse ¿acaso ese deseo mayoritario nacionalista en Cataluña no responde también a esa situación, a esa frustración, aparte de su interés en constituirse en república a todo trance?Yo, in pectore, para mis adentros, me atengo al dicho latino: ubi bene ibi patria,. Es cierto,. Pero esto es en privado. Porque como ser social, como individuo que pertenece a una sociedad y ama a su ancho territorio, yo deseo para mi sociedad y los territorios que habita un proyecto colectivo nacional que se sacuda la depredación que padecen. Un proyecto que, tal como estamos viviendo la historia del presente, veo imposible. Pues la caricia de los encantamientos globalizadores a cargo de los desaprensivos y maleantes del mundo que actúan en España por dentro y desde fuera es como el espejuelo en la hipnosis, de modo que cuando queramos darnos cuenta España no sólo no podrá ofrecer a sus hijos un presente, tampoco un futuro.En suma, soy nacionalista porquequienes sólo quieren explotarla en su provecho y apropiarse de nuestra riqueza. Soy nacionalista, en fin, porque si el planeta es mi casa, España es mi estancia principal preferida y la quiero libre de saqueadores, sean domésticos, sean extranjeros...