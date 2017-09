Se necesita empatía

_____________



Cesar Moya Villasante es socio de info Libre

Para todo en la vida se necesita cierta amabilidad o cortesía si queremos conseguir algo positivo en nuestras vidas. Cuando topamos con alguien antipático o sin humildad casi siempre provoca vierto rechazo en el interlocutor.Digo esto a renglón de lo que está ocurriendo en la política española en general con temas de unaa considerar y es sobre el presidente del Gobierno y solo como opinión.Mariano Rajoy es un hombre cuya manera de ser personal y en su trabajo diario tiene una gran falta de empatía. O sea, de simpatía, de acercamiento personal y, en resumen, carisma. Aunque eles también la capacidad de convencer y puede que esté ligado a las características anteriores. Es un hombre quepor varios motivos, pero el principal es laa la mitad de la sociedad. No ha tomado acción política contra nadie justificándose siempre detrás del juez y no haciendo valer que un politico no puede ser ni siquiera sospechoso, aunque penalmente después este libre. No ha tomado acción política con el tema catalán y todos sabemos que situación se ha provocado en el país y donde estamos ahora en un laberinto muy difícil de salir. Y lo que es peor, tampoco se ha tomado interés en explicar a nadie porque no actuaba. No ha hablado jamás de la economía que afecta a la clase media y baja española, refiriéndose a la gran economía que va mejor porque fue la que más cayó en su tiempo. Desprecia a los periodistas que le preguntan si no le conviene la intromisión, contestando que llueve mucho. Y sipor algún problema serio se vale de su Soraya. cuando no sale a hablar a través de una pantalla. En resumen, se ha valido de la judicatura que él maneja bien para no dar la cara.Estas cosas pueden gustar a sus acérrimos seguidores, pero provocan rechazo personal en aquellos que no lo son, empezando por mí mismo de manera que la situación actual a la que hemos llegado es, en un cierto porcentaje, por esta forma de actuar que nadie me podrá negar. Quizá sea un comportamiento que no se le dé importancia por parte de mucha gente para un hombre que ocupa su papel, pero creo que todo el mundo consigue beneficios con un comportamiento amable y lo he visto a lo largo ya de mi larga vida. Gente que sin gran valor profesional conseguía cosas por su empatía personal.Por eso creo quede ello y considerar que noa no ser que sus colaboradores no se sientan capaces de ejercer esa labor con una persona más abierta a todo y capaz de dialogar con quien sea con un buen tono facial. Hay quien dice que en el dialogo cercano es de otra forma, pero la mayoría no le conocemos en esa faceta.Espero que este comentario no moleste a sus seguidores porque es una opinión que seguro que tienen muchos más españoles. Y dentro del PP seguro que algunos estarán de acuerdo conmigo, pero no se atreven a comentar nada. Allá ellos y, por desgracia, a todos los problemas que nos deja a los ciudadanos de este país.