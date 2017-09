___________________



Antonio García Gómez es socio de info Libre

El enfrentamiento asegurará el desencuentro y al revés. Sin posibilidad de enmienda. Asentadas las, cimentando la supervivencia rastrera y cateta de los gobernantes que auguran la inmovilidad de sus postulados.Habiéndose acogido a la fuerza inexorable de las emociones. En nombre de las patrias y las leyes que aseguren la inmovilidad de las cosas y de las causas, a merced de las personas que visibilizan otro horizonte que les haga creerse que no desean seguir considerados súbditos.En contra de las realidades humanas. Burlado el orden y la norma, sin vértigo que permita repensar las declaraciones altisonantes. Como si no fuera para tanto, de soslayo y al margen de las realidades rampantes que cuesta tanto superar, a diario, mientras se invocan las Arcadias imprescindibles de cada bando.Enquistados en la enemistad cultivada. Sin posibilidad de un pase que alegre cualquier expectativa prometedora, o simplemente esperanzada en que se saldrá ganando, ¿en qué? ... como para entender que unos y otros ¿lo estamos haciendo medio bien?, con vistas a un futuro de entendimiento y humana prosperidad.Cuando solo se busca la victoria y se niega la derrota, cuando solo habrá vencedores y vencidos, y aún no se sospecha el desenlace. Cuando se ha jugado tan mal que tras tanto empeño ya no queda nada por rescatar, salvo el recelo y la animadversión.En aras del enfrentamiento bien alimentado, en aras de las razones de parte, sin haberlo intentado de corazón.A merced del enfrentamiento que sólo hará que empoinzoñar las relaciones que vinieron a confundirse a la vera de los gobernantes acérrimos de sus torpezas, de sus rencillas sometidas a los propios intereses.Mientras, a cara de perros.Mientras se invoca la justeza de los principios que adornen las mezquindades de quienes han sabido siempre que el diálogo, el encuentro, la solución ineludible, exigible... no entraban en sus planes.Cuando losserán, como de costumbre, losque habrán de adaptarse, al día siguiente del fracaso grandilocuente de sus gobernantes desentendidos, a laque les permita seguir sobreviviendo.