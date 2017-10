¿Una confederación ibérica?

_____________



Isabel Nalda Page es socia de info Libre

¿Por qué no? Estamos en un momento grave de nuestra historia, elentre los españoles se ha roto y nuestras estructuras de participación ya no son aceptadas por todos. De acuerdo, esto es así. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos buscando culpables, seguimos escuchando a los que agudizan el conflicto?Rechacemos esta dinámica. Estamos ante una crisis que ha llegado por nuestra, nuestro apego a lo instaurado, a lo conocido.e imaginemos uny que nos permita convertirnos en una sociedad preparada para hacer frente a los retos del siglo XXI. Saquemos partido de esta crisis para mejorar la educación, desterrar la mediocridad y la ignorancia, modernizar nuestra estructura institucional, eliminar burocracia e intereses creados, dar empuje a nuestra capacidad innovadora, adoptar nuevas tecnologías y estimular y potenciar la creatividad.Demos gracias a Cataluña, demos gracias a esos jóvenes que gritan y se rebelan y que nos han despertado del letargo y de la decadencia a la que estamos abocados si no hacemos algo. El techo de nuestra casa se cae porque no lo hemos mantenido, aprovechemos para instalar uno nuevo, ¡el mas moderno, el mejor!Ese nuevo techo podría ser una, algo nuevo en lo que integrarnos y con lo que todos podemos sentirnos identificados. Esta idea está inspirada en la que los padres fundadores del proyecto europeo concibieron para. Construyamos algo diferente, dejemos lastres históricos y centremos nuestra energía en un proyecto de convivencia donde todos salgamos ganando.¿Es factible un marco de convivencia definido como confederación ibérica? ¿Puede dar respuesta a las necesidades de las diferentes nacionalidades que actualmente se enmarcan en el Estado español? ¿Se puede combinar la completa autogestión con el apoyo y solidaridad entre los diferentes Estados que integrarían la confederación ibérica? ¿Seriamospara poder concebir un proyecto de España integrada en la confederación ibérica con las autonomías que no aspiran a convertirse en nación? ¿Podría esta nueva confederación compartir mismos valores y capitalizar progreso económico y social? ¿Encaja este nuevo escenario en la Unión Europea?En la práctica, nos enfrentamos a, no es fácil y parece ingenuo un proyecto semejante. Sin embargo, si al menos somos capaces de acordar la dirección en la que ir, abriremos un nuevo camino. No podemos dejar esta labor a políticos mediocres, a periodistas incultos ni a gente corrupta.y que aporte y saque lo mejor de nuestra sociedad. A todos ellos les apelo a dar un paso adelante y ya que se nos ha caído el tejado, hagamos el esfuerzo de instalar el mejor y mas avanzado para que pueda cobijarnos de nuevo e incluso que nuestra casa se revalorice con ello.