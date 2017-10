No sólo independentistas

____________



César Moya Villasante es socio de info Libre

El proceso catalán empezó siendo unmovido por un Gobierno de esa ideología que se propuso gobernar exclusivamente para sus votantes. Algo similar a lo que se hace en España por el Gobierno central.Pero la situación es otra en este momento en que algo más ocurrirá. Cuando escribo este artículo breve no acierto el futuro bien cercano ya juzgar por el silencio administrativo de un presidente que nada explica ni comenta. Ni siquiera aparece antes que el Rey a decir, simplemente, algo que tranquilice a una sociedad ya muy preocupada. Pero ya nos hemos acostumbrado.Y digo que la situación es otra porque viendo las manifestaciones que aumentan no en violencia, pero si en virulencia, deduzco que ahí se juntan mucho tipo de personas. Hace mucho que pienso. Y mira por dónde ahora salen en bloque en un determinado lugar. Si juntamos a esos estudiantes, el problema de los salarios indignos, del paro y las pensiones que no se sabe dónde acabaran, la corrupción impune de muchos políticos, un gobierno sin empatía para acercar a la gente y que exclusivamente critica a todos aquellos que no se pliegan a su concepto de la España de pensamiento único, a veces con insultos provocadores en boca del líder del muñeco puesto para ello, Rafael Hernando, y un futuro de país sin determinar y sin respuestas a nada, nos encontraremos que mucha gente se siente atraída por ese movimiento tipo CUP que les dice:a crear nuestro propio país idílico que arreglaremos esos problemas. Habrá gente que se lo crea y otros que no, pero muchos se apuntaran a la protesta de forma masiva como hemos visto, aunque sea solo para manifestar su protesta.El problema es quepor lo que yo expongo, suponiendo nada más y ahí se pueden juntar hasta gente de la extrema derecha que se siente feliz en un marco de ese tipo. Con ello deduzco, si es que acierto, que puede extenderse este movimiento disfrazado a otros espacios. Obviamente en Euskadi, hoy en paz gracias a un, tienen detrás a movimientos similares al de la CUP, pero nacionalismos radicales, como el de Otegi o Sortu que cazan lo que pueden en esos campos sembrados y empujarán a Urkullu. Pero, además,porque los gobiernos lo hacen con similares objetivos de los mercados exclusivamente, o sea, crear dos sociedades en donde una de ellas se queda descolgada. Y esa es la que protesta, por falta o anulación total de la política que ha sucumbido al dinero como único dios existente, algo que repito machaconamente. Murió aquel Dios antiguo ycon lo que se supone que el sistema hará de nosotros lo que quieran. Si lo que digo es verdad yo también me apuntaría siendo joven al desastre que veo próximo.