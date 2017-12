M. Rajoy, la opinión pública y el 155

info Libre

Ante lo que se veía venir, el 31 de octubre pasado tres amigos antiguos nos pusimos de acuerdo para dar fe delante la cuestión de Cataluña. Analizaríamos la prensa hasta mediados de diciembre. Para ello, decidimos ir anotando los titulares, es decir, solo la letra grande, de algunos medios de comunicación tradicionales, en papel, y otros digitales. Los apartados estudiados serían:– Portadas– Editoriales– Artículos de opinión de autores no sometidos, al menos que se sepa, a disciplinas de partido.Hemos prescindido, salvo notorias excepciones, de los titulares de noticias solo informativas, de los chistes, de las cartas al director y de todo lo que no sean los tres bloques de contenidos antes citados.Tampoco hemos tenido en cuenta los contenidos emitidos desde las emisoras de radio o TV. Por tanto, no hemos tenido en cuenta el concurso de vídeos “Amigos para siempre, desde Huelva a Cadaqués” organizado por Wyoming, Gonzo y otros colaboradores en El Intermedio, de La Sexta. Tampoco las entrevistas en modo tercer grado que Pepa Bueno, en las mañanas de La SER, ha venido sometiendo a los políticos independentistas, bien distintas, comenzando por el tono de su voz, a las que ha realizado al resto de candidatos, incluido el muy sospechoso de xenofobia García Albiol. Ejemplo de cuasi crueldad periodística sería la última que realizó a Oriol Junqueras, pues unas semanas después entraría en la cárcel, y que, por supuesto solo en lo verbal, me recordaba perfectamente a una, perdón, un, de Billy el Niño (no el policía torturador, por supuesto), en diciembre de 1970, poco antes de ser encarcelado. ¡¡Y hay quien se sorprende de que la actuación en Cataluña del gobierno del PP, un partido que jamás ha condenado el franquismo, esté recordando a muchas personas los abusos de aquella dictadura!!Los periódicos incluidos en nuestra selección han sido:– De entre los de ámbito estatal que ofrecen versiones digitales y en soporte papel, El País, El Mundo, Abc y La Razón.– De los que solo ofrecen versiones digitales hemos anotado contenidos de Público, Eldiario.es,, Ok Diario, El Confidencial y El Español.– De los de ámbito local, en papel y digital, hemos estado seleccionando títulos de La Vanguardia y El Periódico, en Cataluña, y en Baleares, Ultima Hora, El Mundo (la edición local) y Diario de Mallorca, este último perteneciente al grupo Prensa Ibérica.Antes de continuar, nuestra enhorabuena a todos los premiados.La condición que debían cumplir los títulos seleccionados es quey los catalanes en general, o contra los independentistas en particular. Entendiendo lo de “molestos” en un sentido amplio que puede abarcar desde “insinuantes” hasta directamente “ofensivos”, pasando por “irónicos”, “cínicos”, “provocadores”, “despectivos”, “embusteros”, “insultantes” y un largo etcétera que usted podrá calificar como le parezca según vayamos citando, y en muchos casos recordándole, en artículos sucesivos que publicaremos sobre lo que ha sido la repercusión, en una mínima parte de los medios de comunicación, de un momento histórico tan especial como el que estamos viviendo de la relación entre Catalunya y el resto de España.El mismo día 31 de octubre planteamos la idea a otros 15 amigos más, pero de los que contestaron varios nos dijeron que no podían por falta de tiempo. Hubo dos que respondieron que por qué no hacíamos también la búsqueda de títulos “molestos” contra España y los españoles en general, y contra los españolistas en particular, por parte de los independentistas. Respondimos que lo mejor era que esa tarea, tan digna como esta y que quizás sería igualmente ingente, fuera abordada por un equipo distinto y también en exclusiva. No tenemos noticias de que se haya realizado, pero tampoco se puede descartar nada.Con tanto material, hoy le proponemos un juego rápido pero no fácil. Antes, unos comentarios muy breves.Solo se han seleccionado los titulares porque, así como una imagen vale más que mil palabras,. Por otra parte, el autor proyecta en el título la idea principal que le ha puesto a escribir. Por lo demás, entrar en el análisis de los textos hubiera sido un trabajo imposible para llevar a cabo sin un ejército de analistas y expertos.Por muchos cientos de títulos que hayan cumplido los criterios para formar parte de esta especie de archivo del desahogo colectivo, y la violencia solo contenida por la democracia y Europa, que subyace en la sociedad española contra el independentismo catalán, lo que hemos conseguido registrar no es más que una muy pequeña muestra, casi infinitesimal, de lo que millones de españoles han podido leer o escuchar desde hace meses.A partir de la evidencia que demuestra el trabajo que hemos realizado, procede dejar constancia del, que no han parado de decir quemientras ellos mismos destruían la convivencia cada día atizando, con el mazo de las palabras más gruesas, toda clase de improperios contra una parte de los aún españoles, y probablemente por mucho tiempo. O quién sabe.· Trapero ordenó a los Mossos que espiaran los movimientos de policía y Guardia Civil para anularlos.· Las diligencias abiertas por Llarena contra PDCAT y ERC podrían acabar en su ilegalización.· Borrell a Iceta: Antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas o se pudren.· La policía evitó que los Mossos destruyeran pruebas de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra.· Jordi Sánchez entra en campaña: promete en un audio desde prisión seguir luchando por la independencia.· Colau dio poder a la asociación ligada al asesino Lanza para cargar contra otros directivos.· El asesino Lanza montó un grupo punk en la cárcel para cantar: "Me la suda, no me rendiré".· La productora que defendió al asesino Lanza graba el video electoral de la CUP en el que se mofa del Rey.· ¿Qué sociedad es capaz de convertir en héroe a un tipo como Rodrigo Lanza?· El separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas.· Lista de espera en la policía para acudir a Cataluña a defender la unidad de España.· Carteles separatistas para colorear y personajes infantiles para atraer a niños a las manifestaciones.· Las consellerías desafían la prohibición de la Junta Electoral: Usan la Navidad y no reponen banderas.· Omnium prepara un villancico a los golpistas que una coral cantará ante las cárceles de Estremera y Soto.· Hackers independentistas amenazan a Rivera con "revelar" información crucial dos días antes del 20-D.El juego que le proponemos, consigo mismo y sin ayuda de ningún buscador, es que usted decida cuál es, de los quince titulares, el único que le parece que podría corresponder a la portada de El País.Para finalizar explicaré el motivo del título de este mismo artículo, el que usted acaba de leer. Hasta el viernes 15 de diciembre habría sido otro, pero ese día M. Rajoy declaró, textualmente, que “su gobierno (con lo de Cataluña) lo único que está haciendo es lo que le pide la inmensa mayoría de la opinión pública española”.Cuando usted lea esto ya conocerá los resultados de una política consistente en hacer lo que piden quienes gritan lo que le gusta escuchar a alguien como M. Rajoy. Nosotros no. En este momento solo se ha escrutado el 50% de los votos y, atención, además de la otra mitad, también faltan los que han enviado los catalanes residentes en el extranjero.Firmamos este artículo Felipe, Luis y Poncio, tres camaradas del Madrid anterior a la muerte del dictador, aquellos tiempos en los que era necesario ocultarse detrás de "nombres de guerra" como estos tres, que fueron los nuestros. No nos quedaba más remedio para evitar que la policía nos identificara fácilmente cuando reivindicábamos libertad.