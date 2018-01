Ciudadano Rivera

_________



Thierry Precioso es socio de info Libre

Hace dos días leí este tuit: "Entiendo que, vacías de significado, no puedan existir sin un contrario sobre el que descansar y que por eso tengan que fabricarlo".Enseguida la segunda mitad de la frase me hizo pensar en que muchos componentes de la izquierda airada del Estado español están intentando fabricar su enemigo preferido en la persona de. Afirman que el hijo de un trabajador catalán y de una inmigrante andaluza es en realidadpeligroso, muy peligroso, créanme...Cuando, para lograr su investidura, tuvo el apoyo del partido muy derechista Griegos Independientes me mosqueé. A renglón seguido nombró como ministro de Defensa a Panos Kamenos, fundador y presidente de dicho partido. No me sorprendió en lo más mínimo elde la izquierda airada del Estado español al respecto, ya estamos acostumbrados a su confort personal (utilizo la primera persona del plural porque sé que existe otra izquierda de personas intuitivas y moderadas). Luego escuché a especialistas, leí algún que otro artículo y estuve pensando: la isla de Chipre dividida, las innumerables islas griegas a un tiro de piedra de Turquía, el miedo con reminiscencias otomanas al gigante vecino y el consiguiente presupuesto militar, uno de los mayores del mundo en parte responsable del estrepitoso descalabro de las finanzas del Estado griego... Total que llegué a la conclusión de que Tsipras debía disminuir de manera drástica el paranoide y abultado gasto militar y que para hacer pasar la píldora no había nadie mejor que Panos Kamenos, con mucho predicamento entre el estamento militar griego.Ahora parece más plausible que el Gobierno de Rajoy no logre aprobar los presupuestos de 2018. Si tal es el caso podríamos tener elecciones generales anticipadas. En un sondeo aparecido el miércoles 27 de diciembre en el periódico digital Público se ve que después de unos nuevos comicios al coaligarse el PP y Ciudadanos tal vez conseguirían una mayoría absoluta. Diabolizar a Ciudadanos solamente puede ayudar a que Rajoy se mantenga por más tiempo presidente del Gobierno. No sé cómo situar a Albert Rivera respecto a Panos Kamenos pero lo que sí sé es que de ser decisivos, preferiría