¿Pueden las víctimas legislar para el resto de los ciudadanos?

Vicente Gutiérrez Rubio es socio de info Libre

Entro en un tema que, en mi opinión, trasciende el debate público necesario para irnos a un nivel superior. Me explicaré:Es totalmente comprensible y humano, la rabia, el enojo y las lágrimas cuando suceden hechos como el de Diana Quer, que sinceramente lamento con todo mi ser, es injusto, execrable y todos los epítetos que le queramos poner que un asesino siegue la vida de una joven, y otro asesino de otra y otras jóvenes.Es igualmente lamentable que se asesinen todos los años a decenas de mujeres y niños, a manos de las parejas de aquéllas, o por locos que andan por el mundo. Vaya por delante mi condena, mi repudio y que recaiga sobre ellos todo el castigo de la ley. Pero yendo a mi pregunta, son las víctimas, o están legitimadas para intentar cambiar algunas leyes, con todo el dolor que sufre, en mi opinión radicalmente no. Y además creo que, como lo estoy yo, en situaciones claramente sensibles a firmar cualquier cosa que nos indique el corazón y no el cerebro. En casos de tensión, si a mí me pasara esto con un hijo mío, quizás la respuesta fuera la misma que han tenido estos padres, pero de lo que estoy seguro es de que. Una sociedad tan violenta como en la que vivimos por desgracia, por el paro, la miseria, los prejuicios y las injusticias es totalmente manipulable, y de ahí nacen los mas bajos instintos.Dicen los expertos en la materia, y son multitud, que más de 20 años de cárcel, dejan al individuo totalmente quebrado y anulado, admito que habrá excepciones, pero son realmente mínimas. Según esto que base tiene mantener toda la vida a una persona el la cárcel, por muy grave que sea el delito.Aunque nos parezca mal o bien, los asesinos y los delincuentes tienen sus derechos, ¿o la declaración Universal de Derechos Humanos sólo vale para los buenos? La prisión permanente revisable es además de injusta, inconstitucional, absurda y no tiene más efecto que ejercer los más bajos sentimientos de una sociedad cada día más violenta e intolerante. Si la Constitución dice que la misión de la prisión es la reeducación de los delincuentes, ¿quienes somos nosotros para saltarnos dicha norma fundamental? o es que la constitución solo vale para Cataluña y poco más.Por otra parte, ¿qué vendría después de la prisión permanente revisable,tal vez? Y después ¿el? Y después, ¿el linchamiento de los familiares directos (padres, madres, hermanos etc.). Y después.... Pero hay más, la violencia no solamente es física, estamos en una sociedad que practica la violencia institucional cuando permite que 13 millones de personas esté bajo el umbral de la pobreza, que más de seis millones de trabajadores cobren por debajo del salario mínimo, que la gente muera de frío, con unas eléctricas privatizadas y manejando a su antojo los precios, y que más quieren que les cuente, que la corrupción nos supone 80.000 millones de euros al año, que el fraude fiscal supere los 90.000 millones de euros al año, ¿saben cuántos suicidios hay al año por estas circunstancias? No lo saben porque las autoridades los silencian, pero les aseguro que son muchos. ¿No son estos?, ¿se merecen estos gobernantes también la prisión permanente revisable?, lo que hacemos es simplemente seguir votándolos, en vez de. No representan esa gente la verdad de la violencia contra los desfavorecidos. Todos los partidos nos hablan del derecho a la defensa y de la presunción de inocencia, ¿porque aquí existen derechos, cuando en mi opinión sus actuaciones criminales, que no son comparables a un asesinato por supuesto, pero si a un genocidio de clase, de clase trabajadora. Que fácil es distraer la atención con guerras de banderas, con situaciones de alta sensibilidad como los crímenes descritos, y que difícil nos resulta tener la misma solidaridad con tantos millones de seres humanos que sufren en vida, y ¿eso quien lo denuncia?, no quiero una sociedad que se mueva por las partes nobles del cuerpo, no quiero una sociedad convertida en un gallinero que es utilizado por medios manipuladores para evitar hablar de otras cosas, no quiero una sociedad sensiblera que utilicen unos pocos para establecer la venganza como forma de justicia.Por supuesto que todos los afectados, a los que entiendo su ira y rabia, tiene todo el derecho a sentir y expresar su frustración, nada les va a devolver a sus hijos, madres, etc. pero por favor acompañándoles en su dolor no conviertan esto en un, sus victimas son mucho más importantes que lo que les espere a sus asesinos.