Reflexión incómoda sobre Cataluña

____________



Ángel Díez de Miguel es socio de info Libre

¿Qué pasaría sise planta en la frontera o en el Parlamento de Cataluña y hay miles de manifestantes esperándole con la intención de? ¿Que deberían hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?Los independentistas han demostrado que son capaces de poner en la calle más de un millón de personas pacíficamente, ¿cuántas serían capaces de poner en la calle en una dinámica de "resistencia pacífica"? Estoy seguro de que varios miles, este hecho, por muy pacíficamente que se comporten siempre será visto como una amenaza y tratado como tal. Y teniendo en cuenta el presidente de Gobierno que tenemos y a los ministros del ramo competentes en este asunto, yo no sería muy optimista respecto a los resultados.Los líderes independentistas encarcelados, desde mi punto de vista, no deberían estar en prisión preventiva. Esto no significa que no hayan cometido delitos e incumplido la ley vigente que prometieron cumplir y hacer cumplir, incluso han presumido de desobedecer la ley y al Tribunal Constitucional, que por muy criticable que sea, es legítimo y también reformable., por tanto si no quiere renunciar a sus metas en este momento y con estas leyes, tiene necesariamente que incumplirlas y entonces sus dirigentes se enfrentan a esa misma ley. En el pasado estas contradicciones se arreglaban con la fuerza, pero a día de hoy no creo que nadie, ni gobierno ni independentistas, quiera asumir el hecho de poner muertos encima de la mesa.Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones de diciembre, si aparece la violencia en Cataluña, se hablará de la opresión de España, pero en realidad será un, en el que una parte tiene el apoyo del Estado español.Lamentablemente, al menos desde fuera de Cataluña, vemos queprácticamente iguales; estas cosas históricamente casi siempre se han resuelto a tiros. Deseo sinceramente que en esta ocasión el sentido común prevalezca y se resuelva con buena voluntad, pero es muy posible que los independentistas tengan queque les han llevado a esta situación porque no creo que ellos puedan resolverla. Tendrán que buscar otros y con un perfil dialogante.Enfrente no tienen políticos de mejor perfil, pero éstos (el Gobierno del PP), si tienen, pero la primera premisa para resolverlo debe ser lapor ambas partes, los unionistas, tienen el mismo derecho a tener su modelo de país que los independentistas, además tienen la fuerza del Estado, esto les debería obligar a ser generosos. Por otro lado los independentistas, principalmente tienen una mayor movilización popular, pero no tienen ni la razón jurídica vigente ni la fuerza para imponer otra, por tanto deben ser conscientes de su fuerza, abandonar la supuesta superioridad moral, que ya resulta ofensiva, y trabajar para conseguir las mayorías que puedan modificar la legislación para hacer posible el cumplimiento de sus ideas. Todos tenemos nuestras, pero mientras se logra ese futuro,