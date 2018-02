El agua y la improvisación

Jaime Richart es socio de info Libre

Antes de que se presente en la Península Ibérica el cataclismo silencioso que significaría laprovocada por el cambio climático, la sociedad española y los poderes públicos debieran prepararse con anticipación y fanfarrias para aminorar los efectos de esa carencia que cada se perfila con más claridad en el horizonte. Está muy bien no provocar la alarma social, peroen este asunto a cualquier precio.Es ya más que evidente que no estamos ante un simple ciclo atmosférico más, ni ante una sequía de coyuntura. Ni en el mundo ni en España. Nos encontramos ante unay en cada rincón del mismo, con progresión y consecuencias diferentes según la latitud. Lo que genera una desecación implacable en las zonas del sur, puede ocasionar una atmósfera incluso interesante que es la suavización de los rigores del invierno en las del norte. En todo caso, en cada uno de los puntos de la tierra se ocasionan unos efectos diferentes en intensidad, pero convergentes en la ya previsible disminución severa de la pluviometría.Sea como fuere, lo que está claro es que un país como el nuestroa los niveles a los que viene estando acostumbrado. Y sin embargo se da la paradoja de que en la medida que aumenta la amenaza de desecación, en EspañaNo quiero recurrir a datos porque los números y las estadísticas sirven para la aplicación de las medidas concretas a adoptar cuando la idea generatriz ha fructificado. Pero en este caso, ante tantas y tan significativas evidencias como éstas, me parecen irrelevantes. Todos podemos calcular aproximadamente el volumen de consumo de agua en una población estanca multiplicada por otra contingente proveniente del turismo. Pues bien, si de aquí a abril no llueve, no llueve lo suficiente, el panorama que ahora es preocupante será dramático.El estilo de vida español y la, sobre todo en las grandes ciudades, por un lado, y la proverbial indolencia del español asociada a la improvisación, por otro, hacen temer una situación incontrolable de la noche a la mañana.Nos disciplinaron para usar el cinturón de seguridad, nos disciplinaron para reciclar los desperdicios, nos conminan a mil cosas, muchas de las cuales son soterradamente hasta ofensivas, pero no para usar el agua en un país donde, sobre todo de una década a esta parte, está saliendo adelante casi de milagro cada año hidrológico. Pues si al consumo ordinario y directo de agua sumamos la imprescindible para la energía hidráulica y a esto añadimos la renuencia del Gobierno español a potenciar la energía solar, el resultado de todo ello, si no se toman medidas con la antelación suficiente, será inevitablemente catastrófico.La cultura del agua, tan alejada en España de la idiosincrasia general, lleva consigo el compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades, bajo un esquema de desarrollo sostenible, además de transmitirlo como parte de su interacción social.Y si el Gobierno y demás instituciones implicadas en esta problemática -me refiero a la cultura del agua- no saben por dónde empezar para abordar el asunto, he aquí presento un modelo que México viene manteniendo desde hace mucho tiempo como filosofía de su consumo.“Valores de la Cultura del Agua:Si queremos contar con agua para las próximas generaciones debemos tomar en cuenta los valores de la Cultura del Agua:El, o sea, conocer y querer a nuestro planeta.Lade cada individuo hacia los demás, porque el agua desperdiciada o que se fuga, es la que le falta a otra persona.Lapara usar sólo la que necesitamos.Lapara utilizar correctamente hoy, el agua que va a servir a los ciudadanos del mañana.Lapara utilizar la tecnología, y así lograr que el agua contaminada sea otra vez agua limpia”.Hagamos lo imposible para que cuando tengamos que reaccionar -y tarde o temprano tendremos que reaccionar-, no sea demasiado tarde.