Una educación para el futuro

César Moya Villasante es socio de info Libre

En España tenemos un problema máximo con el. Llevamos asi demasiados años y el enconamiento sigue. Y el problema se acentuó con aquella guerra civil que ganaron los “nacionales” de donde nace que la victoria significó la derrota de la otra parte de la población que debería convivir con la ganadora. Es la diferencia entre una guerra civil y una mundial.creando más intolerancia entre los distintos modos de entender las cosas. Por eso creo que alguien debería estar pensando enporque el presente no las tiene con unos nacionalistas españoles y ahora catalanes que no lo quieren arreglar, unos por un odio creado en años y otros por ganar votos españolistas. Pero todo entre políticos de nivel cero de una y otra parte.Creo que para avanzar de verdad, a la que hay que aislar del nacionalismo imperante y que se eduquen de forma que en un medio plazo, cuando ellos estén en edad de votar o de decidir desde espacios posibles afronten este terrible problema desde la tolerancia a todas las ideas. Para ello debería programarse una nueva asignatura desde muy jóvenes, pongamos el inicio de un bachillerato o, incluso antes, que se llamara, o lo que se le ocurra al que se apunte a ello, explicando en ella este problema. Explicando que hay diferentes pensamientos por las distintas formas de entender un país, que ninguna es mala exceptuando si se defiende con violencia, que ningún nacionalismo se debe imponer a otro aunque se respeten los diferentes territorios y, sobre todo, que no se utilicen esos enfrentamientos para hacer política aunque nuestros jóvenes verán en el futuro una política bien distinta. Que losy jamás deben de ser causa de enfrentamientos porque todos aumentan el intelecto de cada persona. Es resumir ideas pero que en una asignatura obligada desde niños, en la que se debiera crear la tolerancia necesaria para que en este país acabemos entendiéndonos de alguna manera entre distintas maneras de entender la vida. Que pueden existir, pero nunca como confrontaciones políticas.Claro que, para ello,entre ellos, porque sería el mejor signo de que este país no tiene solución. Ese es el máximo problema. Pero con un líder, por ejemplo, como Angel Gabilondo y personas adecuadas de todos los partidos se podría crear algo completamente necesario. Y cito a este hombre por ser filósofo, inteligente, vasco y español y haber sido capaz de llegar a un final petardeado por los de siempre pero a punto de culminar un pacto de la educación cuando fue ministro de esa cosa tan necesaria que aquí parece no importar a nadie. Porque una educación sin política es totalmente necesaria. Creo que hemos llegado a una situación en que la manera de hacer política es lo que embarra a toda la sociedad y ellos, los políticos, son los primeros quebajo sus propios intereses. Y lo que es peor, parece que no nos enteramos de ello.