La derecha solidaria

¿Quién dijo que la derecha española no es solidaria? ¿Quién dijo que a la derecha española no le preocupaban los? ¿Quién dijo que a la derecha española únicamente le preocupan los ricos y los poderosos?La derecha española, por si algunos ciudadanos desaprensivos, desinformados o, simplemente, malintencionados no se han enterado, ha encabezado las manifestaciones de guardias civiles y policías nacionales que demandan incrementos salariales que les equiparen con los salarios que cobran las policías autonómicas.Eso es solidaridad y lo demás tonterías, o populismo, según se mire. Además, han llevado las justasde estos empleados públicos al Parlamento, sin cuestionar ni poner en tela de juicio que este incremento de sus retribuciones afecte a la regla de gasto ni a otras zarandajas presupuestarias.Y esto es sólo el principio.La derecha española, tanto monta monta tanto, PP como Ciudadanos, se va a ponerdel resto de los empleados de los servicios públicos, con un triple objetivo.En primer lugar, va a ponerque pretende privatizar todo lo público, todo lo colectivo, todo lo que forma parte del conjunto de derechos de los ciudadanos, como la educación, la sanidad, las pensiones u otros servicios sociales. Y lo va a hacer, aplicando unapara que aquellos que más tienen paguen más, con el propósito de que esos ingresos sirvan para redistribuir la riqueza y financiar el gasto social. Y no sólo eso, además van a incrementar los impuestos de patrimonio y de sociedades y a luchar con determinación por acabar con los paraísos fiscales y para evitar el fraude y la elusión fiscal, la evasión de impuestos y la imposición a escala planetaria de una tasa a las transacciones financieras. Porquea Estado del bienestar ni va a permitir que la desfachatez de los ricos se aproveche de la crisis para desmantelar y denigrar lo público, sea educación, sanidad, pensiones u otros servicios.En segundo lugar, la derecha española, nuestra derecha, no sólo se va a poner al frente de las movilizaciones y a la cabeza de las múltiples y multitudinarias manifestaciones de funcionarios, personal sanitario, profesores, maestros y otros empleados públicos que van a recorrer la piel de toro, para reclamar un incremento salarial acorde con lo que ganan otros empleados públicos en otras partes del país, véase las comunidades autónomas, sino que además, va a luchar sin descanso para que a estos empleados de los servicios públicos les devuelvan todo aquello que algún gobierno desaprensivo les quitó en sus nóminas y en sus derechos, por aplicar las políticas económicas venidas de allende nuestras fronteras. Estos partidos de derechas de toda la vida, nunca hubieran hecho esto y por eso no van a abandonar al colectivo de empleados públicos a su suerte y van a echar en saco roto sus reivindicaciones.El último objetivo de la derecha española y muy española, es. Para ello va a trasladar a la sociedad, un mensaje claro en defensa de la labor, de la profesionalidad y de la consideración social de los empleados públicos, que trabajan al servicio de los ciudadanos y a los que todo el mundo tacha de vagos, sin que ningún gobierno ni partido político haya defendido ni reconocido su trabajo. Un mensaje que explique a la población que si los servicios públicos funcionan, se debe única y exclusivamente, al trabajo, a la entrega y al esfuerzo de los empleados públicos, que todos los días tienen que sortear la falta de medios materiales para desarrollar su trabajo, la falta de conocimientos y de profesionalidad de los malos gestores nombrados a dedo y las políticas destinadas a desmantelar los servicios públicos.La derecha española sabe que el resto de los empleados públicos estáis esperando que se os dispense el mismo trato que han dispensado a las fuerzas del orden público en reconocimiento por la labor que han desarrollado en Cataluña, y así lo va a hacer, a pesar del acoso al que está siendo sometida por ely por el, por los mismos que se alegraron cuando os aplicaron las política de recortes ideadas por una panda de burócratas desaprensivos a miles de kilómetros de nuestra patria, envidiosos de lo bien que se vive aquí y de nuestro sol.Funcionarios, personal sanitario, maestros, profesores y empleados públicos en general, sabed que