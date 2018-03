No habrá dignidad sin igualdad

Charles Fourier

________ “Se ha observado que el grado de civilización que las diferentes sociedades han alcanzado siempre ha sido proporcional al grado de independencia del que han gozado en ella las mujeres”.Charles Fourier________

Mario Diego es socio de info Libre

En vísperas del Día de la Mujer, ya son cinco las asesinadas por violencia de género este año.lo que significa casi una muerte cada cuatro días. Si a esto le añadimos que una mujer es violada cada ocho horas, lo menos que se puede decir es que nuestra sociedad es un infierno para las mujeres.El escándalo Weinstein, ese productor estadounidense imponiendo el derecho de pernada a las actrices hollywoodienses, demuestra, si era necesario, que ningún ámbito de la sociedad está a salvo de esa lacra ni, desgraciadamente, a punto de acabar, por mucho que los círculos burgueses se hayan horrorizado con este caso.La aparición de los movimientos #MeToo y #BalanceTonPorc, permitieron a miles de mujeres –principalmente periodistas, escritoras y cuadros, componentes de la flor y nata de la sociedad– atestiguar que para estos asquerosos y vejatorios comportamientos. Ningún ámbito está a salvo porque no se trata de educación y cultura, se trata de prejuicios y poder.Que actrices conocidas en el mundo entero, diputadas y periodistas famosas expliquen quepor miedo a perder su empleo y ver sus carreras comprometidas, lo dice todo con relación al peso de dicho poder y de su dinero en la sociedad.Es ese poder quien estructura la sociedad, quien posee los medios de producción y quien impone lo que asalariadas y asalariados deben ganar. Es ese poder quien estipula qué salario debe ganar una mujer y quien estipula que ese salario no puede igualar al de un hombre.Laque reboza la sociedad es tal que desborda por todas las partes. No es difícil imaginar que ocurre cuando esas mujeres son obreras o empleadas no teniendo entre sus relaciones a periodistas, policías o jueces. Mientras, el gobierno sigue vendiéndonos que están tomando medidas para poner un término a la desigualdad entre hombres y mujeres –particularmente en las empresas–, para reducir la desigualdad y la brecha salarial.Lo peor para las mujeres que se oponen luchando a sus acosadores es ser elde sus compañeros de trabajo. Tendrían que poder contar con ellos para conquistar su dignidad, como los trabajadores deberían contar con sus compañeras de trabajo para luchar contra la explotación.Cuando la burguesía reservaba toda participación política a los únicos varones, las mujeres lucharon individual o colectivamente por el derecho a estudiar, a trabajar, a votar y el derecho de abortar. Si esas luchas han contribuido al cambio de mentalidad, desgraciadamente no han sido suficientes para erradicar las costumbres sexistas y los prejuicios seglares porque estos son, principalmente, el fruto de las relaciones de explotación, cimiento de la organización capitalista. Poner fin a la situación actual de las mujeres, pasa por poner fin a la explotación y recíprocamente.