El poder en tres pasos

Asunción Martín Urquízar es socio de info Libre

Con la, y más adelante con IU, a cuotas sociales y electorales de la izquierda –obsérvese que no incluyo al PSOE– nunca vistas en España (en el entorno del 20-25 %) y con el tratamiento político, social y económico desarrollado en ayuntamientos importantes (Madrid, Barcelona, A Coruña, Cádiz, Zaragoza) y en algunas comunidades autónomas (Valencia, sobre todo, apoyando a Compromís y al PSOE, Aragón…), else ha puesto manos a la obra para situar a esta, en los límites de la democracia, en las nubes de lo utópico y en los discursos populistas. Y lo van realizando desde todos los medios y ámbitos posibles: desde los medios de comunicación hasta los partidos políticos (incluido el PSOE), desde las convocatorias electorales a los debates de los grandes temas, desde los parlamentos a todo tipo de bulos, desde la desfachatez a la generación de estados de opinión. La cuestión fundamental estriba en difuminar los mensajes ideológicos sociales y económicos y disgregar las alternativas colectivas que Unidos Podemos representa y propone con firmeza, reponiendo lemas que aluden al pragmatismo, al unionismo español…Esto se ha visto ejemplificado a la perfección con el farragoso procés de Cataluña. No podía ser que una fuerza social sin posibilidades con elarribara de esa manera en Cataluña, cuestionando incluso los mismosy poniendo en evidencia que no se trata de cuestionar Cataluña sino de cuestionar el mediocre y a veces corrupto funcionamiento de sus élites y gobiernos. Y entonces llegan más banderas, los agravios históricos, las sensibilidades heridas, los orgullos patrios, el unionismo catalán, las redefiniciones nacionalistas (catalanas y españolas), independentistas, las declaraciones (DUI) y contradeclaraciones (155), las manifestaciones y contramanifestaciones.hacia una u otra bandera y se genera el ambiente propicio para acabar con las alternativas que se venían vislumbrando por parte de UP y las Confluencias, En Comú Podem. Desde el sector directriz y gobernante catalán, desde CiU, pasando por todas las versiones y refundaciones para desactivar las responsabilidades de las tropelías desarrolladas y escenificar ese “latente catalanismo”, hasta gran parte de la izquierda catalana, se han sumado a estos vientos nacionalistas (por ejemplo ERC) y ha desechado las propuestas de Catalunya En Comú-Podem, incluso valoradas de españolistas, y por parte del “bando constitucionalista”, las más severas críticas tachándolas de ambigüedad y de falta de españolismo o directamente que son independentistas; no hay más que oír o leer las declaraciones de los dirigentes de todos lados.Primera parte: el poder se ha hecho con los dos bandos desbaratando las alternativas sociales, políticas y económicas. Segunda parte:. Y ahí entra en juego Ciudadanos, que retoma las armas ideológicas de la derecha, su neoliberalismo… pero soltando lastre de la insoportable corrupción y soltando amarras con el PP para escenificar “una novedad” inexistente y la necesidad de continuidad electoral del “centro derecha”. Tercera parte: el poder acude al sacrificio del PSOE, el escudo abierto para frenar las alternativas de la izquierda y mitigar todo el desmantelamiento del estado de bienestar con la voz pusilánime de una “izquierda fatua” que acude a los mismos asideros pragmáticos de la derecha. Cumplida misión.