Los feminismos nos incumben a todos

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

El siglo pasado yo era uno de aquellos niñatos estúpidos que coreaba "¡forofas a fregar!", a las chicas que venían a la nevera –el campo de baloncesto aún descubierto del Estudiantes en el Ramiro de Maeztu– a animar al Real Madrid, nuestro máximo rival.de granos en la cara y en las ideas, las mandábamos a fregar no por ser hinchas del Madrid, sino por serexclusivamente masculino. Sin aprenderlo de nadie,hasta normalizar esa mugre tóxica –¡forofas a fregar!–; esa ponzoñosa costra de machismo, que es la forma más zafia del patriarcado secular.Hubo que hacer un esfuerzo no pequeño para limpiarnos esey, aún haciéndolo, quizá no hayamos sido capaces de eliminar todos sus restos, ocultos en algún lugar recóndito del espíritu mezquino que todos tenemos y que puede salir en cualquier momento. Tanto peso tiene aún en nosotros esa forma de malentender el mundo.Y la mejor manera de hacerlo esque nos van descubriendo las desigualdades que sufren las mujeres y que, estando a la vista, no somos capaces de ver porque nuestros ojos no aprendieron a verlas: como el fruto del árbol prohibido, los feminismos nos abren los ojos, mal que le pese al obispo de guardia.Frente al, los feminismos abren caminos para comprender el mundo de forma distinta -haciéndonos ver, por ejemplo, que si el sexo es biológico, el género es un constructo cultural heteronormativizado. El feminismo de la igualdad, el ciberfeminismo, el ecofeminismo, la interseccionalidad, la teoría postcolonial, la teoría queer, etc. son herramientas intelectuales bien fundamentadas que amplían y clarifican significativamente nuestra comprensión del mundo, nuestro horizonte vital.Por eso. Los elaboran ellas porque son ellas las que han vivido y viven cada día en carne propia las consecuencias del androcentrismo dominante, pero a todos nos atañen si realmente queremos sanear las relaciones entre mujeres y hombres hasta hacerlas paritarias. Este 8 de marzo hay huelga de mujeres.