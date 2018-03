"No es el acabose...

________



Vanessa del Valle es socia de info Libre

"... es el continuose del empezose de ustedes". Con esta hilarante frase ilustraba Quino una de sus famosas viñetas. Y hoy me viene a la memoria al ver la reacción del Partido Popular ante lasde unos ciudadanos que no han olvidado lo que les costó (a ellos) llegar a donde estamos (todos).. Y con este levantamiento nos están dando a las generaciones posteriores. Por ofendidos y aletargados.Y ojo, porque éstos, una vez levantados,. Y mucho me temo que esta misma sospecha la tenga este inoperante gobierno, que se encuentra ante nuestros jubilados tan perplejo como atemorizado.No decaigan, señores. Por favor. Nos iremos sumando, no hay ninguna duda, poco a poco, ciudadano a ciudadano, les acompañaremos a las calles. Resulta muy esperanzador verles plantar cara a políticos y tertulianos. Probablemente, a salir ahí y, como decía Sabina, "a defender el pan y la alegría porque esta boca es mía...".. Porque la dignidad no sabe de siglas y los Derechos Humanos no conocen color. Porque todos somos uno y, levantados, somos poderosos.