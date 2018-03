La amistad moderna

Jaime Richart es socio de info Libre __________Jaime Richart es socio de

No cabe duda de que hoy día, gracias a las redes sociales, se puede preservar mucho más fácilmente la amistad. En otro tiempo el aburrimiento podía llevar a lapara huir de él y ello podría comprometerla tontamente. Pero hoy día podemos más fácilmente separar, con cierta destreza, el trato social a secas, del trato con el amigo o la amiga; por un lado podemos atender al trato social en vivo y en directo, por otro, al trato virtual al alcance de todos con otros y, por otro lado, al amigo o a la amiga en persona tratándole en general al margen de la comunicación virtual que no sea útil, coyuntural o estricta.Si bien, también hoy día la amistad puede adolecer de una aridez antes impensable. No sé cómo y en qué medida el correo cibernético y demás, reemplazan al género epistolar que existió hasta ayer. Me cuesta trabajo pensar que este género se mantenga hoy con las mismas propiedades que tenía la carta cuidada con esmero hasta que era depositada en el buzón. Por ejemplo,presentes en la facilona espontaneidad que nos brinda la tecnología en este aspecto, pueden influir ypor muy sólida que sea, preservada antes por el tiempo que transcurría entre la carta y la respuesta. Pero en todo caso y por otra parte, como digo al principio, también se preserva con mayor eficacia la amistad prestando atención a las relaciones virtuales, dado que, como dice Marco Tulio Cicerón, el mucho contacto consume la amistad, el respeto la conserva y la confidencia la corrompe.Desde luego parece claro que quien dice tener muchos amigos es porque en realidad no tiene ninguno en el que confiar y confunde. Pues si es cierto que tener un amigo es como tener un tesoro,. Sin embargo. en este orden de cosas hoy hay otra ventaja: aunque es más fácil hoy día confundir la amistad con solicitudes de amistad, también es un placebo almacenar amigos virtuales que pueden compensar alguna de nuestras frustraciones...