Dinero y humo

Félix Serrano Alda es socio de info Libre

Hace unos años, colaboraba con una empresa de relaciones públicas y mantenía una buena relación con su director, que algunas veces me decía: “Félix, vendemos humo, sólo humo, nada tangible. Relaciones, contactos, eventos, imagen, pero no fabricamos nada, ni vendemos nada material.”.Y yo, desde marketing, producía planificación, proyectos, objetivos, campañas, formación, pero todo, todo en el área del conocimiento o la planificación.Por eso ahora yo os pregunto.¿Trabajáis pie a tierra o todo en la nube? ¿Facilitáis un servicio tangible o todo son inmaterialidades? ¿Cobráis, pagáis algo en dinero en vuestra empresa o todo es vía telemática? ¿Y en vuestra vida personal, qué porcentaje de vuestros gastos manejáis todavía en dinero?y se ha hecho muy rico produciendo y vendiendo ropa, calzado y productos para el hogar. Pero Bill Gates, Zuckerbeg, Bloomberg, Warren Buffet, sólo producen inmaterialidades y tienen la mayor parte de su fortuna en inmaterialidades. J.K.Rowling, escritora y explotadora de Harry Potter es una de las mujeres más ricas de Reino Unido. Más que su reina. Por lo menos, el Jeff Bezos (Amazon) nos vende cosas que ellos no fabrican, pero nos las trae a casa o al trabajo.Encima, todos estos ricosEn 1990, las tres principales industrias de Detroit – reina del automóvil en su día – capitalizaban 36 bn (billion) y empleaban 1,2 millones de personas, mientras que en 2014, las tres principales industrias de Silicon Valley, capitalizaban $1.09tn (trillion) y empleaban a 137.00 personas. ¡Diez veces menos!Por lo menos, en el mundo desarrollado (OCDE) parece que. Y ya nadie se escandaliza porque hablemos de la Renta Mínima Garantizada (RMG) que muchos países empiezan a contemplar aunque no tienen muy claro cómo financiarla. Y al haber menos trabajo para repartir, mientras nuestra productividad aumenta, podamos estar contemplando como posible, laGran avance que quizás muchos de vosotros podéis llegar a disfrutar, aunque sea para consumir más. Esperemos que sea actividades, vivencias y experiencia saludables. No todo sea humo y virtualidades intangibles ante la pantalla de vuestros gadgets y apps; y un encuentro concertado por un par de millenials, hipsters o seniors a través de Meetic o EatWith, se materialice o se haga tangible a través de una relación temporal o duradera.“It's a beautiful noise and it's sound that I love. And it's fit me as well as a hand in a gloveComin' up from the park It's the song of the kids. And it plays until dark. It's a beautiful noise”.