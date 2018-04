De mecanismos mentales, líderes políticos y Millás

__________



Domingo Sanz es socio de info Libre

Si fuera la hora del gintonic, y quien firma esto fuera el gran Juanjo Millás, les contaría la conversación que una pareja está manteniendo en la mesa de al lado y que, por lo que deduzco, solo son compañeros de trabajo hablando deen modo “personas”. Ella le dice a él que, en tono de reproche, y acto seguido cambia a comprensivo para añadir que Albert Rivera le inspira confianza porque está limpio. Entonces, me pregunto en silencio para que no oigan,Por su manera de hablar deduzco que ninguno de ambos vive de la política, lo que me permite concluir que su conversación proporciona una idea de los mecanismos mentales que deciden muchos de los millones de votos que entran en las urnas.Siendo un lugar común que muy pocos votantes leen los programas electorales, hay una solución paray además conseguir que las urnas reciban, en forma de votos, las reflexiones sobre las propuestas de los partidos y no los sentimientos que inspiran las personas que los lideran. Esto es importante porque quienes se implican en política casi siempre nos terminan decepcionando… tras conseguir los escaños, por supuesto. Y como se trata de un cambio de paradigma que deben decidir los políticos, nada mejor que la propuesta concilie con alguna de las que ellos mismos aprueban. Aunque sea para aplicarlas contra toda la sociedad, excepto ellos.En julio de 2017, la ministra Monserrat comenzó a presumir decon lo del currículum vitae anónimo, una idea que resucitó ante la avalancha feminista del pasado 8 de marzo para contrarrestar el inmenso error del Gobierno ante esa movilización. A la luz de la verdad el nuevo modelo no se está aplicando, salvo en ayuntamientos como el de San Andrés de Rabanedo, de 31.000 habitantes, y 90 empresas más, es decir, unas. Convencer de su viabilidad para los cientos de miles de selecciones de personal que se llevan a cabo anualmente es mucho más difícil que verbalizar una demagogia de ocasión. Y esto último una indecencia si se argumenta desde el Gobierno.En cambio, solo depende de lasolventar para siempre y de un plumazo no solo las discriminaciones inaceptables que se consolidan al trasladarse a las instituciones públicas tras las elecciones, sino también provocar que los debates emocionales de mesa de bar sobre personas se conviertan en debates políticos de mesa de bar sobre los programas electorales. La solución es muy simple: Que las papeletas de votación no incluyan nombres de personas sino simplemente siglas y, por tanto,, sino ediles o parlamentarios una vez conocidos los resultados electorales. Elección de cargos que podría obligar por ley a repartos del 50% entre hombres y mujeres, por ejemplo. Dicho sea de paso, cuántos problemas se habrían ahorrado en Cataluña para elegir president si el juez Llarena hubiera tenido que perseguir independentistas a ciegas.Si probáramos esta fórmula durante 20 años, por ejemplo, nos libraríamos del debate sobre listas abiertas o cerradas que, a tenor de la experiencia en España, debe estar reservado a valientes de otros planetas. Y como en el Senado se vota a personas lo disolvemos. Así no se demorará la reforma y, de paso, nos ahorraremos un montón de euros.No ser Juanjo Millás no impide pedirle prestado por un día su gintonic, un clásico de la literatura de desayuno. Y no califique de ocurrencia quien lea propuestas como ésta de las candidaturas anónimas, pues cuando larompe las paciencias hasta los poderes sistémicos pierden los nervios. ¿Quién no recuerda a El País pidiendo que se retiraran de la primera línea los cuatro líderes que no conseguían ponerse de acuerdo para alumbrar un gobierno? Sí,. No recuerdo que los argumentos del periódico de Prisa fueran de mayor calado que los de la pareja que sigue hablando en la mesa de al lado.