Tres o cuatro apuntes

En los casi dos años que llevo de socio, he notado cierta querencia por la, pero no suelo reconocerla encomo la vislumbré en mis contadas lecturas. Casi invariablemente se presenta de manera un poco hollywoodiana, con unos republicanos buenos y unidos, arrasados por un intento de golpe de Estado seguido de una. Todo esto es cierto pero insuficiente.Durante la Segunda República, la derecha conservadora representada por la CEDA (Confederación Española de las Derechas Autónomas) estaba unida, incluso bien compacta. No ocurría lo mismo con laentre un polo moderado, esencialmente democrático pero perdidamente timorato, y otro polo revolucionario que, mucho más decidido, en realidad desdeñaba la democracia parlamentaria. Cuando se describe la Segunda República española sin informar de estese está falseando la historia. Creo firmemente que de haber estado la izquierda lo suficientemente unida, la República española hubiera firmado en 1957 los Tratados de Roma dando lugar no ya a la Comunidad Económica Europea de los seis sino a una Europa de los siete...Hace unos cinco años vi en un periódico un mapa que indicaba la. La asistencia era bastante modesta en todo el Estado siendo la más baja en las provincias catalanas. Sin embargo era más alta alcanzando casi un quince por cien en una sucesión de provincias que, partiendo de Galicia, iba hasta Navarra pasando por Valladolid y Logroño entre otras. Viendo la línea de esas provincias más practicantes me sorprendió reconocer de manera bastante fidedigna los reinos de León, de Castilla y de Navarra que fueron el núcleo del principio de la reconquista hace más de mil años. Significaba la permanencia de cierto hecho diferencial en una zona geográfica. Aunque no nos damos cuenta de ello creo queDurante estos casi dos años, he leído unos comentarios subrayando la condición judía de muchos capitalistas, por ejemplo es el caso de tantos oligarcas rusos. Tal vez a algunas personas que padecen un temor atávico por su propia existencia el hecho de acumular riqueza material les da seguridad psicológica... De todas formas, en España no debemos olvidar que, una proporción sin comparación con su importancia numérica real.Algunos Estados africanos aún albergan un crecimiento demográfico exponencial. Por ejemplo, el Níger que en 1960 contaba con tres millones de personas ha multiplicado por siete su población alcanzando los veinte millones de habitantes en 2017. No hay aumento de embarazos por mujer pero la mortalidad infantil decreciendo muchísimo y la esperanza de vida alargándose – hechos muy positivos en sí mismo – la llamada transición demográfica se va a retrasar por unos cuantos años en este país del Sahel.Los gobiernos africanos, muy conscientes de este problema, promueven entre otras medidas que las chicas estudien más años lo que ayuda a que tengan su primer embarazo más tarde. En 2017, África contaba aproximadamente 1.250 millones de personas y se espera que alcance entre 2.250 y 3.600 millones de habitantes en 2100. Se ve que la horquilla es muy amplia dependiendo del éxito de las políticas emprendidas. En todo caso, sabemos que la. Me parece evidente que por solidaridad y también por interés bien entendido el Estado español debe desarrollar una practica de discriminación positiva para que un gran numero de jóvenes africanos puedan estudiar en sus universidades.¡Ah sí!, acabo de terminar España inteligible de Julián Marías, es un gran libro.