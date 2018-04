____________



Ignacio Marinas es socio de info Libre

Los liberales aplican de forma explícita la estrategia deEl recorrido por los periódicos, en los últimos meses, nos ofrece muchos ejemplos deque abundan y defienden la aplicación del principio de orden sin paliativos. No se trata de establecer una relación de orden en las políticas para establecer prioridades, sino de la aplicación descarada y sin tapujos del principio delEsta exclamación viene acompañada de un gesto y un tono propios de la chulería de matón de cantina que añade sotto voce y con despego: ¡Qué pasa!A los que conocimos elnos recuerda los tiempos de la dictadura porque coinciden los voceros y además. Antes no era necesario justificar su conducta, ahora se aúpan sobre el respaldo democrático y la defensa de la ley. Pero el resultado es similar: el proceso con leyes que no reconocen el derecho democrático a discrepar y penas desproporcionadas a los delitos de opinión o de protesta popular. Vienen a decir: ¡Vencimos! y !venceremos!Algunas veceso que son acciones descontroladas de asociaciones patrióticas ultras. Pero la aparición de cinco ministros cantando “el novio de la muerte”; la reacción en defensa de la legalidad del máster de Cifuentes; la negativa rotunda a negociar nada con los separatistas catalanes; la persecución a las asociaciones que tratan de rescatar de la muerte a los refugiados; el amparo sistemático de los casos de corrupción y la persecución a los que proporcionan la información que permite combatirla o protestan, muestran a las claras su intención de...La perplejidad que me causa este regreso del tenebroso pasado, se aplacó al leer el libro de Noam Chosky (Réquiem por el sueño americano, los diez principios de la concentración de la riqueza y el poder”, editorial Sexto Piso), que señala como principio número 8 de la estrategia liberal, precisamente este: “Someter a la plebe”.La tranquilidad al saber que lo que pasa en España es similar a lo que pasa en otros países del entorno liberal me duró poco tiempo. El que tardé en recordar el consejo de mi abuela: Mal de muchos, consuelo de...