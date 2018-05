Prohibido prohibir

________



Tomàs García-Espot es socio de info Libre .

Cincuenta años después del “mayo francés” y–agentes de policía requisando camisetas amarillas– a uno le viene a la memoria uno de los lemas más célebres de aquel episodio convulso del año 1968:Esta consigna, para muchos un símbolo de la libertad de expresión, no sólo ha sido vapuleada y pisoteada por el actual Gobierno central, sino que además ha sido manipulada,hacia un colectivo. Se hacen comparaciones con el nazismo. Menuda paradoja. Quien las lleva a cabo milita en un partido cuyos primeros miembros fueron figuras destacadas durante la dictadura fascista de Francisco Franco. Como ve, no falta hipocresía.En efecto, se prohibió un color. ¿Por qué? Muy fácil. El amarillo se ha convertido en el símbolo –junto con el lazo del mismo color– para pedir la excarcelación de los líderes independentistas catalanes. Ahora bien, si el Gobierno central, junto con las otras fuerzas que apoyaron la aplicación del artículo 155, niegan la existencia de presos políticos,¿Fue para evitar altercados? ¿Por qué su exhibición supondría una muestra de odio hacia alguien? No se engañen. Pedir la libertad de unas personas encarceladas sin juicio previo. Y es que no sólo se “invitó” a los aficionados a tirar a las camisetas amarillas en unos contenedores –estratégicamente situados, por cierto–, sino que tambiéndonde se podía leer una de las palabras más bonitas que conocemos: “Libertad”.Entonces, ¿por qué ese control policial tan exhaustivo? Quizás es porque. Una foto que probablemente hubiera dado la vuelta al mundo. Sin embargo, las imágenes que han corrido como la pólvora han sido las de agentes de policía cacheando aficionados, ciudadanos pacíficos que sólamente querían hacer ver su malestar por una persecución judicial más propia de un estado revanchista. Una–“descabezar”, citando a la vicepresidenta del Gobierno– a un movimiento político que ha demostrado siempre su actitud pacífica y al que se le ha acusado injustamente de terrorista.Dichas acciones provocaron el efecto contrario, ya que. En su intento de silenciar aquellos que se oponen a la situación política actual, la gestión del gobierno y de la policía solo ha provocado un mayor rechazo a la deriva autoritaria que está tomando el Estado. No es el único caso. Dos raperos –Valtonyc y Pablo Hásel– van entrar en prisión por cantar canciones contra la monarquía española. Willy Toledo corre el riesgo de ser detenido por no asistir a un juicio en el que se le acusa de “injurias a Dios”.Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no se da cuenta de que sus acciones –destinadas a sembrar miedo entre la población– no sólo no harán callar a los ciudadanos, sino que éstoscon rasgos muy parecidos a los de la dictadura que supuestamente terminó en 1975.Por mucho que se intente requisar, coaccionar, detener, pegar o encarcelar,que día a día se producen en este país. Si la consigna de las autoridades es prohibirlo todo, entonces prohibamos prohibir. Prohibamos la intolerancia, la ignorancia, la ignominia y la cruel represión que tanto caracterizan al actual Gobierno.