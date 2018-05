El poder de la imagen y el valor de la palabra

In memoriam. Sencillo homenaje a José María Íñigo

_______________

Mª Teresa Sánchez Morán es socia de info Libre

No conocí personalmente a este comunicador. Tan solo desde que apareció la televisión en nuestras vidas, o en la mía, en blanco y negro y en familia, años de adolescencia y juventud, cada vez que aparecía el nombre de esteen pantalla,, en cualesquiera de sus programas de música y entrevistas, allí estaba yo como fan, admiradora, atrapada en su imagen y palabra.Siempre admiré su: me transmitía seriedad, credibilidad, respeto y educación, soltura y dominio, facetas que ahora valoro dentro de profesionalidad de un comunicador y me gustaba su modo de hacer y dirigir un programa, en esa faceta de presentador-comunicador.Más tarde, desde hace años, lo he seguido en la radio, en Radio Nacional, en el programa No es un día cualquiera de Pepa Fernández, junto a Andrés Aberasturi y otros contertulios., que me preocupa, tratando de desterrar sobre todo anglicismos innecesarios cuando en nuestra lengua contamos con la palabra o expresión justa y precisa para la idea o concepto que se pretenda manifestar. No siempre pueden evitarse extranjerismos en la vida de las lenguas, dada la interrelación entre ellas y los hablantes.José María, siempre ameno, culto, desde una, bien medidas, tal vez preparadas o estudiadas con un trasfondo de pensamiento y profunda reflexión.Encontré en él el, en comunicación verbal y no verbal: su voz, su timbre, entonación y dicción, el gesto, la distancia, el atuendo, actitudes y demás cualidades, que tanto contribuyen, en mi opinión, a ese dominio de la comunicación y lenguaje, tal como los entiendo.Siento su pérdida.