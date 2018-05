El meadero

Antonio Nadal Pería es socio de info Libre Antonio Nadal Pería es socio de

Leo en la prensa que, en un lugar de Cádiz,, el 3 de octubre de 1862, mientrasdespués de pedir al carretero que parase por sufrir unas enormes ganas de aliviar la vejiga. Dice un refrán que "quien no tiene en qué mear, se levanta y va al solar". El hecho se transmitió de boca a boca y el lugar, conocido hasta entonces como "El descansadero de la venta caída", pasó a conocerse como "Barrio meadero de la reina", nombre más concreto y expresivo.En viajes largos y lentos, y a falta de lugares en donde evacuar, no sería raro en esos tiempos realizar algunas paradas para cumplir con tal menester. Eso o hacérselo encima. Pero no es lo mismo que lo haga un ciudadano de los llamados anónimos que toda una reina. Ahora, en los desplazamientos por carretera, para viajes largos o cortos,en donde aliviar esas urgencias fisiológicas e inoportunas, de las que nadie está libre. Si esa urgencia ataca en una calle,, los bares sirven perfectamente para solucionar el problema a cambio de un pequeño gasto. En caso de topar con un hostelero generoso y comprensivo, o despistado, ni siquiera hace falta pedir una cerveza o un café para tener derecho a utilizar el aseo. Pilotos de coches y motos en carreras de largas distancias se colocan pañales para no detenerse en caso de necesidad.Si hoy fuera sorprendida una reina por un observador indiscreto, aliviando en un campo, no nos enteraríamos por el boca a boca, que cuesta un tiempo más o menos largo, sino por las. El mirón utilizaría su móvil para inmortalizar el momento y colgaría las fotos en internet para que todo el mundo y al instante se enterara y viera a la reina en situación tan delicada, con las consiguientes burlas, ocurrencias y memes de rigor. La parte negativa y lógica es que. Lo contrario se considera una intromisión ilegítima, excepto en el caso de los famosos, muchos de los cuales viven de la imagen o se benefician de su exposición.