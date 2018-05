Carta al presidente del Gobierno

______________



Demetrio Vert es socio de info Libre

Hace algunas semanas firmé, en alguna petición pública de las que se hacen a través de plataformas digitales, una solicitud de un ciudadano para que el Gobierno de España actuara tomando distintasEste 29 de mayo, recibí de Presidencia del Gobierno, un correo electrónico dirigido en general a los ciudadanos/ciudadanas en la que se me agradecía la confianza depositada en el presidente del Gobierno al trasladarle mis inquietudes, y se explicaba en un larguísimo texto las, tratados y acuerdos internacionales que el Gobierno ha firmado en relación con la materia de la petición. A continuación incluyo la respuesta que he enviado este miércoles 30 de mayo, mediante un formulario que se adjunta al final de la misiva oficial para poder escribir al presidente del Gobierno. Mi carta dice como sigue:"Señor Presidente del Gobierno de España:Con todo el respeto que debe tener un ciudadano hacia el presidente del Gobierno de su país, le hago saber que, después de muchos años de seguir sus comunicaciones y contrastarlos con los hechos que usted realiza como presidente del Gobierno de España,ni sus cartas explicativas sobre los hechos que comenta y, concretamente, sobre la carta recibida en su nombre desde la Presidencia de Gobierno sobre el cambio climático y sus cuestiones asociadas.Lamento tener que decirle que a pesar de sus palabras, mi familia, compuesta de mi esposa y cuatro hijos mayores, todos ellos con formación universitaria y los mayores con años de experiencia laboral,y del trabajo, de seguridad inestable, de mi esposa, doctora cum laude en Historia.No temo por mi futuro, pero sí por el de mi esposa y el de mis hijos, además de por su presente en el caso de que yo fallezca.Si mi caso y el de mi familia fuera excepcional, pensaría que, o no ponen la voluntad necesaria para mantenerse dignamente; pero resulta que no solo mi caso no es excepcional, sino que incluso me doy cuenta de queen un mar de familias pobres y desamparadas que no ven futuro digno alguno ni esperanza.Desde que usted ha tomado las riendas del Gobierno,, hasta tal límite que observo en los comportamientos de mis conocidos una manera refleja del sálvese quien pueda, una apatía desesperanzada de creer en la sociedad como vía para tener una vida digna.Por ello, agradeciendo su carta, pero temiendo que el motivo de su respuesta no sea otro que, debo insistir en que. Y mucho menos en que lo que propone como acciones de futuro no sean más que brindis al sol, pura demagogia.Con todo el respeto, le saluda atentamente.Demetrio Vert".