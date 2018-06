_____________



Felipe Domingo es socio de info Libre

Para triunfar se necesitan. No sé si Pedro Sánchez tiene mucho talento, pero sin audacia y suerte, la que requería Napoleón para nombrar a sus generales, no se puede triunfar.. Atrás queda ya la crítica a la precipitación de su presentación, sin haber consultado a su ejecutiva y abrir negociaciones con otros grupos políticos. ¿Y qué decir de la suerte de Pedro Sánchez? Infinita. Zarandeado en el primer intento a la Presidencia del Gobierno por encargo del monarca,y declarado muerto políticamente,para volver a liderarlo, y hoy es presidente del Gobierno. Y con todos los medios de comunicación escritos y radiofónicos en contra, que seguirán, como pude comprobar este jueves en la tertulia de 24 horas del Televisión Española, con la presencia de los directores de Abc y El Mundo. Toda una hazaña. Una suerte inmensa. Porque, incluso la decisión de acelerar la moción por parte del Gobierno del PP para impedirle negociar con otros partidos, ha sido una bendición.¿Y ahora, qué?. Y no porque lo haya dicho Pablo Iglesias, que hace dos años impidió su investidura, también para consolidar su liderazgo, el del nuevo Gobierno y para llevar a buen fin un programa claro, sencillo y útil para los ciudadanos españoles. El Gobierno plural, de coalición,al principio, quizás en unos meses, incluso en el interior del PSOE, pero, Sr. presidente ya, y si manifiesta cohesión y lealtad,y el favor de los españoles que tanto se necesitan. El jueves,, invitándole a dimitir, y con un gobierno plural, también se los quitaría al desbancado PP y a Ciudadanos, los de gobierno débil, imposible gobernar con 84 diputados, gobierno Frankenstein, España se rompe, etc., etc., a medio plazo.. El mantra, extendidísimo, de que no se puede gobernar con 84 diputados, decaería.. Y el nuevo Gobierno necesita también autonomía y diferentes voces, a las que se tienen que acostumbrar los ciudadanos, pero todo presidido por la lealtad y la mayor de las cohesiones. Después de años de muchas diferencias y desencuentros entre las fuerzas progresistas, ahora. En los discursos de la sesión de investidura ha habido tantos ataques por parte del PP y Ciudadanos al PSOE, como entre PP y Ciudadanos. Por eso lo más lógico, sensato y útil sería un gobierno de coalición. Y me permito proponer una composición del Gobierno: un ministro de Juntos por Cataluña, otro para Esquerra Republicana, otro para PNV y dos para Podemos. Se tiene que convencer Pedro Sánchez, y aceptarlo los restantes grupos políticos, sobre todo el PNV, que siempre ha sido reacio a entrar en los gobiernos de Madrid. Sería muy interesante.Ya digo que la principal argamasa para que un Gobierno así funcionara, tiene que ser la. Lealtad sin fisuras entre los ministros y entre los grupos políticos que gobiernan. Llevar a cabo el programa propuesto sin salirse ni una línea del mismo, ni exigir más de lo que puede dar, pero ofreciendo a los ciudadanos todo lo que se pueda ofrecer. Devolver a los ciudadanos la confianza en la política. Si la moción de censura ha sido un acontecimiento inédito e inesperado en la política española, un Gobierno de coalición ofrecería a los ciudadanos eso con lo que tanto se llenan la boca los políticos, pero luego en la práctica no logran, la normalidad democrática. El diálogo, por encima de las diferencias. El acuerdo. La convivencia.. Le conviene, le conviene al país. Por lo menos, a mí me parece. Los medios de comunicación van a crear un ambiente negativo terrible, el director de Abc, ayer mismo, tildó dela moción de investidura; el papel de El País es lamentabilísimo, pero afortunadamente los medios de comunicación escritos y otros ya no conforman la opinión de los ciudadanos, su influencia es muy pequeña, ya no logran poner o quitar Gobiernos, pero seguirán con el raca, raca, raca, aunque cada vez se separan cada vez más de los ciudadanos, tanto como se tilda a los políticos. El jueves y el viernes fueron dos de los días más gloriosos del Parlamento porque hubo un