Tarde, pero por fin

El refranero español acierta de nuevo:Se podía haber gobernado desde el 2015. Pero el no es no... aunque sí,, el que logró expulsar jueces de la judicatura cuando iniciaron la investigación sobre ella;para tumbar cualquier atisbo de condena, salvo unos pocos que posiblemente aguantaron presiones de todo tipo (éstos han condenado el entramado que el partido gobernante tejió desde sus inicios, idéntica forma de actuar a la mafia tal como explica Jhon Dickie en su libro Historia de la mafia, que según su libro fue fundada por “tres caballeros españoles”).El partido putrefacto está compuesto por un gran entramado de peligrosos individuos que parecen buena gente; han sabido ganarse a, que los hay, y a una gran parte de la opinión pública que les ha dado el voto los últimos años, pero se les está desmoronando el pedestal de barro con las últimas sentencias al demostrar lo que son. Malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, prevaricación, clientelismo político, nepotismo en el funcionariado, inversión de nuestro dinero en nuestra contra, los ciudadanos (logrando mediante cohecho introducirse en los servicios externos del sistema de salud, nos han convertido en clientes en lugar de pacientes). Han ejercido de. En los programas estatales de vivienda pública con los fondos buitres, expulsando a los adquirientes con alquileres desorbitados. Por el abandono de la enseñanza pública a favor de la privada o eclesial. Han modificado el régimen laboral hasta convertirlo eny casi esclavismo, pero los directivos del Ibex35 y de las grandes empresas han logrado un 16% más de sueldo que sus empleados, por la política económica impuesta, antes de la moción incluso se reunieron con los azules y naranjas para ofrecerles su apoyo. El naranja se reunió con Sarkozy (con una posible condena de 20 años, por prevaricación), junto a un alto directivo del Ibex35 para hablar ¿de qué?, con unos presupuestos para el 2018,comprometiéndose el posible nuevo presidente en respetar, a sabiendas, que algunos que pueden darle la Presidencia pueden tumbarle cualquier modificación en el Congreso o en el Senado. No sé la fórmula, pero esta moción de censura debe servir no solo para cambiar a Rajoy expulsándolo de su paraíso,por su comportamiento mafioso y delictivo que podrían seguir ejerciendo en no muy corto plazo, cuando se enfríe este calentón que le ha dado al partido rosa sobre la corrupción, la misma que desde hace más de 10 años ha condenado a los españoles a las