Cuatro peticiones (fáciles) para el Gobierno de Sánchez

_____________



Domingo Sanz es socio de info Libre

Antes de pedir, y sin ánimo de adular, procede reconocerle a Sánchez elcon su estrategia de goteo de ministrables, reservando para el “jefe del Estado” la primicia de solo dos de las 11 más los 6. ¿Acaba de ganar para su PSOE un millón de votos, o dos? ¿Cuántos le ha quitado a Podemos con el arma de feminización masiva en que ha convertido al Gobierno? Atención a las próximas encuestas. Además, frente al autoritarismo formalista en las maneras de Rajoy, casi ha parecido que hasta el periodismo participaba en esta selección de personal, consiguiendo incluso colocar a uno de los suyos. Desde aquí la, alguien que sorprende casi siempre que puede soltarse la melena.Pero estaremos a los hechos, como todo el mundo. Las cuatro peticiones que siguen a continuación no son de las que se están repitiendo en los medios desde que Sánchez ganó la moción de censura, grandes demandas como la de retirar la, que requerirán negociaciones variables con el resto de grupos parlamentarios, pues el del PSOE no llega ni al 25% del Congreso. Me refiero hoy apero significativos, resultado de la percepción de desajustes que han sido denunciados en los medios y cuya solución depende en exclusiva del Gobierno. Si se plantean ahora es porque los ministros del PP, ya casi olvidados, no las quisieron atender pudiendo hacerlo. Además, no cuestan dinero.Ella sabe a lo que me refiero, pues seguro que está implicada. A las 15 horas del viernes 27 de noviembre de 2015 varios telediarios emitieron un corte con el último minuto de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Tanto me sorprendió el gesto burlón de Soraya hacia Cataluña que tuve que confirmar con varios amigos si habían visto lo mismo. Al día siguiente abrí la web de La Moncloa y la sorpresa se convirtió en sospecha al comprobar que los últimos 30 segundos del vídeo habían sido alterados, de tal manera que, aunque a Soraya se la seguía escuchando, la imagen quedaba detenida, por lo que no se podía ver lo mismo que en TV. Desde entonces creo que nunca más nadie lo ha podido ver pues hoy mismo, dos años y medio después, compruebo que el vídeo sigue manipulado. El mosqueo es comprensible, y más tras haberse constatado la facilidad con la que en el PP deciden destruir información sensible.Mi petición consiste en que el nuevo Gobierno reponga el vídeo tal como apareció en televisión o, si no fuera posible, que ordene investigar la manipulación, informando de lo que se termine averiguando.El día 7 de octubre de 2016 el Ministerio del Interior publicó un breve comunicado de prensa en el que se informaba quecorrespondientes a Castilla-León, sin proporcionar mayor explicación al respecto. La corrección ministerial se produjo tras la denuncia, por parte de Convocatoria Cívica, de unosque podrían implicar el traslado artificioso de electores CERA de León al resto de provincias de esa comunidad autónoma con la probable pretensión de contabilizar votos controlados en circunscripciones de conveniencia, tal como hizo el PP de Baleares en las elecciones autonómicas de 1999, cuando el delincuente Jaume Matas ocupaba la presidencia de ese gobierno.Igual que para lo de Soraya, lo que pido es que el nuevo Gobierno realice una investigación, tal como se está solicitando a través de Change.org La pasada semana se supo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dastis había convocado los citados premios, entre los cuales uno de ellos, dotado con 12.000 euros, premiará al corresponsal de medios de comunicación extranjeros que mejor hable de España. Una iniciativa indecente e indignante. Un ejercicio que muchos profesores de Primaria no se atreverían a poner a sus alumnos.La petición, en este caso dirigida al nuevo ministro Borrell, consiste en que se dé la orden de anular inmediatamente esta aberración, que avergüenza a cualquier sociedad en la que se respete la libertad de prensa.De esto último la prensa se ha ido haciendo eco de manera creciente, pues el paso del tiempo ha colmado el vaso de la paciencia. Se han cumplido tres años desde que el CIS suprimió la pregunta sobre la valoración que merece la Monarquía. Esta decisión fue muy grave, pues se eliminó algo que existía previamente, y de una gran irresponsabilidad, porque ha creado un vacío imposible de llenar en los datos que necesitarán los futuros investigadores sobre este periodo de la historia de España.Evidentemente, el objetivo de esta petición es que se vuelva a incluir esta pregunta en las encuestas que realiza el CIS. No estaría de más que, para compensar un “delito” que quedará sin castigo, se incluyera a partir de ahora una pregunta que nos permita conocer también la evolución de la estima que podría recibir la República como forma de Estado en España. Y, por cierto, con información desglosada por Comunidades Autónomas.Señoras ministras y señores ministros, si lo desean, estas cuatro peticiones las pueden resolver ustedes en menos de un mes dando una orden a las direcciones generales correspondientes.