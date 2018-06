La política es ingrata, incluso para algunos de los corruptos

Jorge Ulanovsky Getzel es socio de info Libre

¿Tanto te afecta la política?Cuando a decir verdad te preocupa mucho más el cuidar de tu perro.O saber de la salud de tus amigos.Pero recuérdalo, de no haber sido un exiliado,dónde descansarían ya tus huesos.¿Bajo tierra o en el fondo del mar?Baby, ¿porqué no habré elegido ser un divertido,bohemio y desenfadado músico de jazz?No es la política la que te ha llevado a todo esto.Ha sido unaY supervivencia, claro.Machado: “Las muchas horas de tu vida gastadas-alguien dirá perdidas- en meditar sobre los enigmasdel hombre y del mundo…Y cuando llegue el día del último viaje,y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,(te) encontraréis a bordo ligero de equipaje,casi desnudo, como los hijos de la mar.”EnCon sólo una hoja de parra ocultando tus vergüenzas.Baby, ¿porqué no habré elegido ser marino,habiéndome aventurado a lo Conrad,atravesando rudos e inmemoriales océanos?¿Para qué seguir interesándote por la política,para qué sufrir si sabes que mucho más no podrás sufrir?.Atrévete. Arroja al viento de una vez por todas esa malsanainoportunidad de necios y crápulas que quierenterminar de fastidiar el final de tu vida.Pisahuevos te decían por caminar con los pies abiertos.Cuatrojos por llevar gafas, y bicho raroY luego,, incitador de ideascontrarias a la idiosincracia nacional.Cuánto desearías poder mandar definitivamenteel interés por la la política a la… papelera.No puedes, no te dejan. Es tu inseparable sombraproyectada sobre un estercolero.Baby, ¿porqué no habré elegido ser payés,ocupándome de cuidar mis olivos y limoneros?Lo siento chico, naciste irremisiblemente animal gregario.“Fuimos abrazados a la angustia de un presagiopor la noche de un camino sin salidas,pálidos despojos de un naufragio,sacudidos por las olas del amor y de la vida.” Homero Manzi.Buenos días, política. Infiel, caprichosa e inevitable compañía.