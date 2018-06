Soledad Gallego-Díaz, por fin

____________



Gonzalo de Miguel Renedo es socio de info Libre

En la primera semana de junio de 2018 se han producido. Un gobierno ha caído por la. La moción de censura constructiva ha triunfado por primera vez en esta democracia, inaugurando unaque, tras las primeras boqueadas esperanzadoras y desesperadas tras la asfixia, veremos si cuaja en resultados más duraderos. Y el otro acontecimiento relevante ha sido la llegada a El País de una mujer como directora, la primera del diario desde su fundación, hace ya casi medio siglo. Ya tocaba, aunque no es menos cierto que si no llegó antes fue por culpa de la misma mujer de cuyo nombramiento hoy nos congratulamos. Por lo demás, es curioso lo bien que encarnan ambos episodios el. A nadie escapa que el principal diario de España, y el más importante en lengua castellana, había cambiado su vocación de servicio público por la de, y si no me creen, basta con echar un vistazo a la cascada de reacciones generadas tras el anuncio de que la maestra de periodistas, Soledad Gallego-Díaz, se haría cargo de la dirección de El País. Algunos hablan, incluso, de este relevo como de una noticia más importante que la propia caída del gobierno de un partido corrupto. Recordemos las preferencias de Thomas Jefferson. La antigua dirección del diario había tomado como inspiración de modelo periodístico la, aliñado con esas selecciones numéricas de sueños, curiosidades, crecepelos y demás morralla que pueblan las noticias de los buscadores. Uno ya no sabía si estaba en la página del principal diario de referencia de España o en la. Más que el primer borrador de nuestro acontecer cotidiano, el diario semejaba uno de esos programas de fiestas que añaden notas de relleno ajenas a lo que se cuenta.. El periodismo vendido por un click.Pero, ¿qué debe inspirar el periodismo? Katharine Graham recuerda en su biografía los principios que deben presidir un, principios que enunció su padre, Eugene Mayer, y entre los que cabría resaltar:1. La primera misión de un periódico es, en la medida en que ésta pueda comprobarse.2. El periódico tiene uny el público en general, no los intereses privados de su propietario.3. El periódico, en la, estará dispuesto a sacrificar su fortuna material, si es necesario para el bien público.4. El periódico no se aliará con ningún interés especial, sino que seráen su visión de los asunto públicos.Bien, ¿cuántos de estos principios cumplen los periódicos de hoy, y por centrarnos en la cabecera de referencia, cuántos se cumplían en El País en los últimos tiempos? Me temo que ninguno, me da que nuestro viejo periódico pertenecía más, en cuerpo y alma, a sus acreedores que a sus lectores, y como tal, operaba en concordancia con sus intereses bastardos. Estase aceleró de manera meteórica con la llegada de Antonio Caño, un hombre de Cebrián, o yo al menos, así lo sentí. Y como yo, miles de lectores y lectoras se sintieroncon el desembarco de lay no como una savia necesaria para formar una sociedad libre y justa. Mayer lo explicaba mejor: “Los ciudadanos de un país libre necesitan unaque les permita ejercer de forma inteligente su deberes como tales ciudadanos”. Pero todavía lo resume mejor la cita de Somerset Maugham, que tanto gustaba a un jefe de opinión del propio The Washington Post: “Si una nación valora alguna cosa más que la libertad, perderá la libertad, y lo irónico es que, si lo que más valora es la comodidad o el dinero, los perderá también”. Bueno, quizás esta segunda cita no encaje tanto, pero aquí la dejo que seguro que alguien le encuentra otro acomodo. En todo caso, el espíritu es el mismo. Libertad.No tengo dudas de que Sol Gallego, como la citan sus amigos y amigas,, más que nada porque, quien la ha elegido en dicho puesto, corroborado de manera aplastante por la propia redacción con casi un 98%, dudo mucho que lo haya hecho con la insana intención de mediatizar sus decisiones. No tiene edad la última galardonada con el Premio Ortega y Gasset como para soportar. Vamos, tal ocurrencia sería propia de tontos, y todo apunta a que. Suele recordarse, cuando ocurre algún acontecimiento histórico importante, a los personajes del pasado, lanzando exclamaciones sobre lo mucho que se necesitaría la presencia de tal o cual personalidad. En el momento presente podemos afirmar quecon una mujer como Soledad Gallego-Díaz al frente del principal periódico de España, un diario que puede que no sea de izquierdas, como resaltaba ella misma hace unos años, pero que al menos pueda volver a ser un medio de referencia. Enhorabuena.