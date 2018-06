El día de las alabanzas

Francisco Lozano Sanz

Publicada el 14/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/06/2018 a las 19:41

__________



Francisco Lozano Sanz es socio de info Libre

En la Castilla de los años 60 todavía era muy habitual encontrar personas mayores que vivían y hablaban como sus ancestros del siglo XIX. Tuve la suerte de conocer a venerables ancianos de pantalones de pana y boina negra, que aún liaban “ideales”, “caldo” y tabaco de petaca. Abuelas de toquilla negra, moño eterno, pendientes de plata charros, falda negra y refajo; de misa, rosario y novenas permanentes. Alguno de sus dichos, refranes, parábolas forman parte del vocabulario yde las generaciones que aún conservamos reflexiones y citas de nuestros abuelos.Tardé muchos años en averiguar el significado de: sí, cuando recibes alabanzas es probablemente porque eres el protagonista de tu propia ceremonia fúnebre o de reposar bajo una lápida. El refranero popular advertía sobre la costumbre de ensalzar al fallecido, a quien en vida criticábamos o descalificábamos. De esta forma el fenecido pasaba a ser una excelente persona.Rajoy se ha ido (aunque en realidad lo han echado). Su enorme ego, soberbia e incapacidad de entender la realidad, le hizodurante horasapoyar la moción de censura. Sin embargo, al día siguiente ejerció de hombre de Estado y –según sus más acérrimos críticos- se fue “elegantemente”. Guante blanco para quien no le tembló la mano (dura) a la hora de maltratar a los más débiles, restringir las libertades y vendernos un país de las maravillas que sólo existía en su imaginario.Al día siguiente descubro con estupor el mensaje de Pablo Iglesias en ese medio tan popular y banal como intrascendente que es Twitter. Así se despidió del que hasta entonces era una amenaza para la democracia y un líder caciquil y obsoleto:“Se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto”.También al día siguiente, Íñigo Errejón preguntando en otro medio no menos banal y vacuo de seriedad informativa como es la televisión, perplejo le escucho, no menos sorprendido que a su ¿compañero? de Podemos –no tengo el texto exacto- decir que tambiénSí, es cierto “Dios nos libre del día de las alabanzas”. Sólo que en este caso este muerto goza de un buen y cómodo camposanto. No creo que el expresidente del gobierno tenga problemas económicos, de afecto, con la Justicia… pues aún son legión el número de españoles que siguen apoyándolo a pesar de que–y mira que los anteriores se lo han puesto fácil- de la democracia.El elegantemente cesado deja tras de sí:- Miles demal pagados, mal contratados, con menos derechos laborales que la herencia que encontró. Todo gracias a su “reforma laboral”, que no parece vaya a ser derogada prontamente.- Unciudadanos. Todo gracias a su “Ley de Seguridad Ciudadana” que parece no preocupar a su 25% de votantes con los que… sorprendentemente, aún cuenta.- Laque intentan ¡aún! justificar sus palmeros y aduladores. Todo ello gracias a incumplir el Pacto de Toledo. Curiosamente sus votantes se hallan mayoritariamente, entre el segmento de población mayor de 65 años.- Elde la joven democracia española. A pesar de haber recibido –no sé la cifra exacta pero se establece entre 60 y 80 mil millones- para rescatar a las Cajas de Ahorro, que posteriormente se vendieron a la insaciable banca a precio de saldo: 1 euo la CAM, comprada por el Sabadell, y que acto seguido comiencen a repartir dividendos a los accionistas como Abanca: 315 millones entre sus accionistas dos años después de comprarla al Estado. El FROB inyectó 9.000 millones en la entidad, que después vendió por apenas 1.003 a un banco de Venezuela.El resultado ha sido que, según la última actualización de los datos del Banco de España. Como las inyecciones fueron previas a la venta es lo que hace prácticamente irrecuperable el dinero comprometido.Un déficit que no se explica tras haber reducido las partidas dedicadas a los cuatro pilares del Estado:¿Dónde está el milagro económico y la buena gestión del PP en la economía del país? Eseque según el propio Rajoy no existió, porque era un préstamo a fondo perdido (hagan memoria señores… lo dijo) Quizá también entre sus logros económicos se haya el rescate de las autopistas de peaje que, según la ministra de entonces Ana Pastor, no le iba a costar un euro a los contribuyentes. Sí, tenía razón… son entre 5.000 y 8.000 millones de euros lo que nos va a costar.También el, que el gobierno del señor Rajoy pretendió indemnizar a la empresa Escal UGS —controlada en un 66,7% por ACS—. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 que permitió cobrar una indemnización de 1.300 millones tras la paralización del almacén submarino Castor.Otro de los grandes logros del PP ha sido la. Estos benefactores de la población más vulnerable y con rentas más bajas subieron los alquileres a sus vecinos, para echarlos y luego especular con unas propiedades que fueron públicas.Cierto día –hablo/escribo de memoria, creo que fue en febrero de 2013- se debatía en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 1,4 millones de firmas, sobre la modificación de la Ley Hipotecaria. El PP ya había anunciado que ni se iba a debatir (aunque su mayoría absoluta permitía no aprobarla) Esa misma noche se suicidaban dos personas mayores –en las Islas Baleares- que iban a ser desahuciados de sus casas. En una hora se formó una manifestación alrededor de la Cámara Baja que gritaba: “¿A cuántos más vais a matar?”(ILP) en el Congreso de los Diputados para trasladar a los parlamentarios proposiciones de ley suscritas por al menos 500.000 personas. Ninguna de ellas ha sido aprobada, en la mayoría de los casos porque fueron inadmitidas a trámite por la Mesa del Congreso, lo que imposibilitó su debate. Ya ven ustedes… el partido que se jactaba de gobernar para todos los españoles.Incapacidad –si es que acaso lo pretendieron- para, los trabajos sin contrato y pago en negro, la evasión de capitales, el fraude a la Hacienda Pública… Los datos reflejan que en España sólo pagan impuestos los asalariados y trabajadores con nómina. El IRPF, el tipo efectivo medio, tras deducciones y bonificaciones, fue del 14,9% en 2015. Así lo asegura el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria. Esto es, más del doble del 7,3% del resultado contable que aportaron las grandes empresas en Sociedades ese mismo ejercicio. Aunque hemos sabido que grandes centros comerciales llevaban años sin pagar el Impuesto de Sociedades.¿Y de las grandes empresas tecnológicas… qué decir?. Muy por detrás de Google, Amazon o Apple. Todas estas compañías abonan cifras muy bajas si se tiene en cuenta su tamaño a escala global. Estas empresas operan mediante unque minimizan la base imponible y desvían los beneficios obtenidos en España a sociedades ubicadas en territorios fiscalmente más favorables.No hay espacio suficiente para continuar con… Con quienes el PP ha mantenido un pacto de no agresión y buena vecindad, mientras que el ministro Montoro se ensañaba con: empleados públicos, asalariados, eventuales etc.. Es un auténtico oprobio para el ciudadano sencillo, la mera existencia de estos chiringuitos fiscales, que el Gobierno no ha tocado.La mano dura de M. Rajoy se forró de guante blanco. Con la banca, las empresas tecnológicas, energéticas, telecomunicaciones etc.Su gestión económica se resume en peor calidad en los contratos laborales, jubilados –un soporte del país- que pierden poder adquisitivo, deterioro preocupante de los cuatro pilares del Estado antes citados, ataque a las libertades de las personas, desprecio por el medio ambiente, el cambio climático, las energías renovables...Este caballo de Atila que no nace hierba por donde golpean sus cascos (el colectivo ecologista otorga el premio “Caballo de Atila” a aquellos políticos, gestores, autoridades que se han distinguido por su, o por sus tropelías medioambientales) ha sido despedido con buenas palabras y –en un debate radiofónico muy popular- ha sido descrito como “un gran parlamentario”. Genial. El locuaz de verbo hábil que manifestaba aquello de:“Un vaso es un vaso y un plato es un plato”; “España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles”;“es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”; “todo lo que se refiere a mí y a los compañeros del partido no es cierto, salvo alguna cosa que han publicado los medios”; "yo prefiero no subir el IVA en 2013 pero también le digo que si en ese momento es bueno subir el IVA lo haré y haré cualquier cosa aunque no me guste y haya dicho que no lo voy a hacer"; “permítanme que haga un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios”. “Paco yo siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado”.. Sobre todo creíble. En la campaña electoral que lo llevó al poder en 2011 prometió no tocar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación…Juan José Millás escribió en un artículo en el que sentenciaba queLa mayoría de los diputados y senadores se enfrentan en sus respectivas cámaras a sus rivales a veces rayando el insulto, en ocasiones con más que dudosa educación (“¡Que se jodan!”, la diputada Fabra… recuerden: “calla cabrón”–a Rodríguez Zapatero-, “maricón” –a Gaspar Llamazares- y, al añorado Labordeta, aquello de: “Vete por ahí con la mochila, paleto”). La mayoría de las veces pobres de lenguaje y escasez de argumentos y contenidos. Se hace para la audiencia televisiva. Octavio Paz dijo hace años que la política forma parte de la industria del entretenimiento. Panem et circensis… a veces.Dan unade lo que debe ser un representante de los ciudadanos: bien considerado, bien pagado, formado; que se le supone: honesto, sincero, ecuánime… Y, cuando acaba la sesión parlamentaria, se van a comer juntos y la relación pasa a ser más relajada, cómoda, aparece la charla futbolística o la prensa rosa… distensión… colegueo”... Creo que el mejor adjetivo es “compadreo”.Todo ello se debe al determinanteque es inherente a la cultura y la idiosincrasia de la sociedad española.y se olvida el lugar de dónde venimos.Quizá, al señor Iglesias, al señor Errejón… a toda la oposición que ha despedido tan cortés y amablemente a expresidente de gobierno habría que recordarles a:- los, algunos –siempre demasiados- suicidados, por la especulación urbanística y la avaricia sin escrúpulos, que propició la Ley del Suelo de su antecesor el señor Aznar, y que aún sigue vigente.- Los, de contratos basura y precariedad laboral de la reforma laboral.- Los, personas con minusvalías, enfermos crónicos y demandantes de auxilio social.- Los, a quienes se les acaba la paciencia –y la salud- perdidos en una interminable lista de espera. Mientras los profesionales de la Sanidad Pública ya no pueden dar más de sí, escasos de medios y personal.- Losy se encuentran amontonados en barracones en vez de aulas.- Los–alguno de ellos en paro- que cuidan de sus nietos (los de los barracones) y estiran sus paupérrimas pensiones para dar cobijo a lo que el Estado no da.- Las víctimas de las referentes, subordinadas y productos financieros tóxicos que banqueros sin escrúpulos endosaron a inocentes clientes, con el beneplácito del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (refugio de políticos amortizados).Es tan larga la lista de damnificados por las políticas de PP y de M. Rajoy que sería una larga letanía el relato, “esto es very difficult” como dijo el elegante ex presidente, en uno de sus dichos para la historia.No hay que regodearse con el vencido., hay que tener altura de miras. Sí de acuerdo, pero nos quejamos de la no aplicación de la ley de Memoria Histórica, de los fusilados y desaparecidos y profundas heridas que dejó la dictadura que terminó hace más de cuarenta años, y ¡ya estamos olvidando lo que ha sucedido ayer!Nos quejamos de la: Callosa de Segura, La Vall d´Ulxó, Más de 150 símbolos siguen presidiendo las calles e instituciones de 40 localidades de Murcia, las calles con alusiones a Franco y la dictadura, el Valle de los Caídos… larga, inaceptablemente larga, es la lista. Y ¿decimos que “ha sido un honor haberlo tenido como contrincante”? ¡Que ha sido censurado y cesado hace tan sólo unos días!. No ha sido un honor haberlo tenido –a Ud. y a su partido- en el poder. Pero como soy un galante y andante caballero castellano, me despido arrojándole mi guante. Es todo un detalle por mi parte no haber citado –en este largo relato de afrentas y fechorías- nada sobre laque le ha desalojado del poder.