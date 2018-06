La Administración como arma de destrucción masiva

Publicada el 15/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 14/06/2018 a las 20:23

Jacobo Capetillo Correa es socio de info Libre

La administración tiene un problema de sobrepeso. Y no queda justificado porque sea grande. Hay jugadores grandes y ágiles.Además, la maquinaria administrativa es vaga y perezosa., pero por vagos, perezosos e inútiles no se solucionan.Hoy siguen recogiendo firmas por un error en el examen de matemáticas II de selectividad de la Junta de Andalucía, ocurrido el miércoles 13 de junio de 2018.Quiero señalar dos ideas. La primera, que hubo un error conocido, más otros dos de confección. Y la otra es que más de 25.000 personas no apoyan una impugnación frívolamente.Los ponentes que confeccionan el examen, durante todo el año, pero que no participan en la distribución final de los ejercicios (solo cuatro de los 16 ponentes), saben y así lo comentan, que. El error conocido de identificar una función por otra, y que no había opciones puesto que, de los cuatro ejercicios, tres eran sobre la misma materia. ¿Dónde estaban las los opciones? No había. Un tercer error que también comentan es que,(Saber y ganar, Thales o cualquier otro), sino una prueba de acceso. En matemáticas, un punto de inflexión es un punto de inflexión y los alumnos no están para acertijos. El primer problema de la Opción A (si se le puede llamar opción), tenía un acertijo.Lacon los alumnos de Selectividad. Los errores los ha cometido la Administración.