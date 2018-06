¿Una utopía más?

César Moya Villasante

Publicada el 21/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 20/06/2018 a las 21:33

César Moya Villasante es socio de info Libre

Cuando estás en la, te sientes más libre para dar una opinión que alguien juzgará como utópica, inservible o simplemente memez. Pero en esas estoy y como creo queante el ataque de muchos factores, como el clima, la migración, las nuevas tecnologías, la demografía desigual, etc. etc. Habrá que pensar en cambios muy profundos para poder recuperar la política perdida en pasar el tiempo y abandonada al único poder existente, el dinero, en forma de grandísimas empresas.Por ello pienso que España debe dar pasos hacia cambios que resuelvan, al menos, algunos de esos problemas o que, sirvan para desarrollar debates que lleguen a aspectos positivos y acuerdos entre todos los que parece que no encajan en lo que existe. Véase, por ejemplo, una Europa que no es más que una oficina contable que nos dice a los países del Mediterráneopara generar un continente de dos velocidades muy desiguales. Esta unión ira a menos con el tiempo al no tomar ninguna medida real que no sea puramente económica y que haga florecer valores que ya murieron, como la dignidad de las personas o la ética profesional. Que, aunque muchos no quieran valorar, son losporque las personas son las que lo movemos. Y las personas no son números que cuadren en determinadas cuentas muy interesadas para unos pocos.Así, expongo lo que podría ser utópico, pero solamente porque hay gentes que ocupan la política que solo. Porque todo es posible si se trata con empatía, con habilidad y con, obviamente, datos concluyentes. Me miro en una España, con un desarrollo político hacia lo federal mirando al mundo latino. De momento, crear un centro federal con tres áreas: Euskadi, Catalunya y la Republica Ibérica que uniera España y Portugal. También podrían ser los dos países federaciones distintas, pero con acuerdos profundos de colaboración. Sé que es difícil, pero arreglaría bastantes problemas teniendo en cuenta que para Europa siempre seremos el patito feo, además de quitar el problema de las dos nacionalidades que quieren su propia decisión. Si a estasunimos uncon todos los países sudamericanos habremos formado la Unión Latina, nombre ideal futuro, considerando que el mundo que viene tiene porvenir en la creatividad, y en eso a los latinos no hay quien nos pueda oponer nuestra valía. Nuestros jóvenes son queridos en el mundo cuadriculado de mentes centroeuropeas porque tiene ideas y eso es apreciado allí y aquí. Además de ello, podría la Península Ibéricay en proceso de expansión en el continente americano algo atrasado aun en ciertas materias, pero no en ideas. El problema sería queen cualquier momento, problema muy común en este mundo que cito. Pero es posible si se quiere progresar.Sé que alguien pensará si estoy loco con algo casi imposible. Pero deberíamos pensar ya queante lo más imposible aún, que esy nos está dejando paraapoderándose incluso de nuestro sol, tan más tratado por el gobierno anterior en beneficio de sus amigos.y tratemos de que nuestros políticos progresistas, si se llaman así, sean capaces de hacer los cambios que se necesitan. No tienen porque ser éstos que cito pero necesarios son y profundos para ponernos al día (que viene y antes de lo que nos creemos).