Asesores de imagen

Publicada el 30/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 29/06/2018 a las 21:16





Antonio Nadal Pería es socio de info Libre

Dice la prensa, que es un asesor de imagen del presidente de Gobierno Pedro Sánchez el autor de la idea de que aparezcan en los medios de comunicación su perrita Turca, sus manos determinantes, sus gafas de sol estilo aviador y su ejercicio matutino consistente en correr. A Mariano Rajoy nos hartamos también de verlecomo ejercicio preferido, acompañado de uno o varios amigos. Se trata de dar una imagen sana y activa de quien rige los destinos de la patria temporalmente.Un presidente de Gobiernodaría una mala imagen de lo que ha de representar la mayor autoridad del país. Son muchas las personas que inician el día realizando ejercicio, corriendo por la ciudad o en un gimnasio, lo que es machacarse el cuerpo para empezar bien la jornada. Se supone que después relajan su cuerpo con una buena ducha y un sano desayuno. Parece la fórmula ideal para empezar bien el día., un recto proceder, unas costumbres impecables, una buena presencia. Se les exige más que a un galán de cine, en resumidas cuentas.Mantener un buen aspecto, cuidar la imagen de uno mismo, exige esfuerzo, dinero y tiempo. Las manos de una persona dicen mucho de ella, según los expertos en la materia. Sin que nosotros lo advirtamos son un escaparate de nuestra personalidad y nuestra salud, aunque afortunadamente casi nadie entiende el significado. Y es que no hay dos manos iguales. Sin duda que un asesor de imagen es una figura imprescindible para una persona relevante con grandes responsabilidades y que aparece a diario en los medios de comunicación, que continuamente es juzgada por su aspecto. El asesor ha de ser una persona especialista en muchas materias: morfología facial, lenguaje corporal, estética, protocolo, vestuario. Su misión consiste en. Me imagino que en el lote se incluirá alguna cualidad de la que el personaje carecerá pero que será conveniente añadir a sus virtudes expuestas.A la vista de lo que conocemos, los líderes políticos europeos gozan de una buena imagen por lo general, si exceptuamos a Angela Merkel, no tanto los mandamases de otros países menos evolucionados o que conceden menos importancia al aspecto personal que al contenido de sus mensajes.