La pobreza, vencida por el talento

28 de junio, jornada El talento vence la pobreza , en la sede de Endesa en Madrid, del Proyecto Observatorio Empresarial de la fundación Codespa con la "misión de inspirar y ayudar a las empresas que quieran sumarse al reto de paliar y luchar contra la pobreza". El título de la charla rápidamente se reduce a #TalentoVsPobreza. Así debíamos estar activos en las redes sociales. El moderador Joan Fontrodona, profesor de ética empresarial, muestra un gráfico introductorio en los que se diferencian dos colores para evidenciar la: un color representaba a las personas con mayores ingresos y habilidades y otro color a las personas con menos ingresos y habilidades. Partimos de una base consensuada para el resto de jornada en la que ingresos y habilidades van de la mano:. Quizás he hablado demasiado rápido de talento.Los ponentes fueron, y en este orden, Juan Carlos Cubeiro, Antonella Fayer, Jose María Irisarri, Jacobo Parages, Cipri Quintas y Anxo Pérez. Pero voy al grano. La cosa empieza generando alarma, puesa causa de la falta de gente con talento, cosa que en Japón ya lleva tiempo ocurriendo. Continúa y tras citar la gran cantidad de personas que salen al día de la pobreza (modo ironía on), pone la guinda en Cristiano Ronaldo como el deportista que más dinero dona a causas benéficas. Ronaldo, el mismo que ha sido recientemente acusado de defraudar al menos 15 millones de euros en España, delito que contribuye al empobrecimiento de un país, pero que no evita seguir utilizando su cara para representar la ejemplaridad. Es rico y eso se respeta.Hablan un poco sobre, que parece ser mil veces mejor que el liderazgo individual y sobre la transformación de la mentalidad y el cambio de consciencia. Se les olvida mencionar en este punto qué tipo de transformación de la mentalidad necesitan los habitantes de Nigeria, Sudán, Somalia o Yemen. L. Por mucho cambio de consciencia que puedan realizar, sus tierras no generan alimentos para todos, y no se les ocurra mencionar tampoco la cantidad de medios que tienen disponibles para su propio desarrollo.La evolución desde hace 20 años de la acción social –voluntariado corporativo, microcréditos o IBEX en el mundo de la discapacidad– y la integración de las fundaciones. El término pobreza vuelve a estar ausente, así como cualquier cosa que le represente. Pues bien evolucionamos hacia una brecha digital y se introduce aquí mismo el problema de la jubilación. 'Pero por favor, si la edad de jubilación se estableció a los 65 años hace ya 99 años. En fin, yo soy mayor y puedo seguir trabajando.' No creo que nada, se aleje más de la pobreza en este momento."Acabar con la pobreza empieza en la cabeza y en el corazón. Hay que tener una actitud positiva". Releo el nombre del ciclo de conferencias, El talento vence la pobreza. O, como prefieren llamarle. Este embajador utiliza sus 15 minutos para narrar su propia historia de superación personal. Le diagnosticaron una enfermedad que podría dejarle en una silla de ruedas. En ese momento decidió hacer un viaje, nada más y nada menos que la vuelta al mundo. Tras visitar todos los rincones del planeta, incluso los más pobres, afirma que "somos más vulnerables que las personas del tercer mundo". Para finalizar su admirable historia cruza el Estrecho a nado. Me ha faltado una vez más alguna alusión a la pobreza en su narrativa. Quizás algún problema de exclusión social o falta de medios para cumplir sus sueños, pero no fue así pues no le faltaron patrocinadores. Aquí debe estar el talento, sin duda. Él mismo recuerda que Churchill criticaba que los hombres no quieren ser útiles sino importantes, sin duda todo un acierto de su conciencia.La penúltima intervención comienza con un vídeo y palmas entre el público asistente al compás de la música. La cosa se va poniendo alegre. Con 21 años, el que tiene el micrófono montó una discoteca con mucho éxito. Su primer negocio y su gran sueño hasta entonces. "Mi talento son las personas. Este es el éxito". Un discurso totalmente plagado de sensacionalismo (recordemos, talento vs pobreza). "El éxito es que alguien se te acerque y te diga: 'Te quiero'". Todo lo que aquí escribo entre comillas fue citado literalmente. "He usado estas herramientas [su talento, las personas] para crear mis empresas". Además también escribe libros. Estos son el tipo de talentos que no poseen las más de 30 millones de personas que sufren hambruna en el mundo. Miento, se han cansado de repetir que "el talento lo poseemos todos". "Las palabras son magia", una intervención tan absolutamente teatrera que se encuentra totalmente fuera del foco de mis expectativas. Cuando comienza el vídeo de Luis Fonsi, con la letra de la canción modificada para reconocer el admirable talento de nuestro conferenciante, la risa invade la sala. Recordemos una vez más, El talento vence la pobreza. Si tiene un doble significado, no lo he entendido.Para finalizar se habla sobre la, incluyendo cómo ser el empleado perfecto. Nos cuenta que con 15 años decidió volar a EE.UU. en busca de un futuro. Nos cuenta también cómo se lo tomó su madre. Quizás era el momento de ponerse en la piel de esa madre que ahorra lo suficiente para poder enviar a su hijo a cualquier lugar en busca de cualquier futuro, sin esperar siquiera volver a verlo. Pero no era el momento de hablar de esa madre, sino de la suya, en un caso repleto de éxito y talento. Te lo cuenta un coach. Me imagino al comercial presumiendo que le va bien en la vida porque se leyó la enciclopedia que le vas a comprar., llevaba la pobreza en el título pero desde luego el contenido de las intervenciones no tuvieron nada que ver con los, donde habitan la mitad de las personas más pobres del mundo. ¿Se han olvidado de las 7.000 muertes el año en España como consecuencia de la pobreza energética? Imagino que ninguno de ellos recorrió el mundo con el subsidio por desempleo; consejos como éstos no van a llevar, salvo en pocas excepciones, más que a la frustración. El camino está preparado para el auge de los psicoanalistas y la implantación de otra necesidad vital más.Mi conclusión es que la palabra pobreza sobraba en cualquier lugar. El mensaje fue claro:. Yo siempre pienso que menos mal que ninguno de ellos quiso ser conductor suicida. Se preocuparon de hablar del talento pero no de la pobreza. Tras, nos proponena un proyecto humanitario en Guatemala. ¡A esto veníamos y yo la última en enterarme! Resultó ser una bonita charla contextualizada en un “mundo feliz” con pleno empleo y con cabida a realizar nuestros sueños realidad. Porque, como ellos dicen, nuestros sueños son los de ellos. Sí, los de los pobres.