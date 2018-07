Jesús Pichel Martín

Publicada el 08/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/07/2018 a las 14:19

Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

¿Podría una bolsa contener absolutamente todas las bolsas? No, al menos una bolsa, la que contendría a las demás, no estaría contenida en ella. Es una de las paradojas lógicas —variante de la de los conjuntos que no son miembros de sí mismos de Russell—, similar a esta otra: ¿No, que no haya condiciones previas es ya una condición previa.No para salvar la paradoja, sino parahacia la reunión entre Sánchez y Torra del próximo lunes 9, el Gobierno ha ofrecido "un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas", un circunloquio que acepta la condición previa que exigía Torra para sentarse a hablar. Sin cortapisas, sin restricciones, sin adornos ni reservas: a tumba abierta.a hablar cara a cara y en despacho oficial el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat es una buena noticia. Que hablen sin cortapisas, sin embargo, ni es una buena idea —salvo si lo que se pretende es romper definitivamente la posibilidad de llegar a algún acuerdo para solucionar el problema— ni es lo que va a ocurrir, porque es evidente queSin cortapisas Torra hablará de autodeterminación, de referéndum, de independencia de Cataluña, de libertad para los presos políticos. ¿Dirá Torra sin cortapisas hasta dónde están realmente dispuestos a llegar para alcanzar la independencia? No. Quizá Sánchez, sin cortapisas, hablará de unidad, de respeto a la ley, del 155 de la Constitución, de políticos presos y de respeto a la independencia judicial. ¿Le exigirá Sánchez sin cortapisas que se entreguen a la justicia los políticos fugados? No.Lo quiera entender Torra o no, lasolo sería posible o bien por la fuerza o bien reformando la Constitución. Lo quiera Sánchez o no, es inevitable impedir la independencia de Cataluña mientras no lo admita la Constitución. Sin paradojas, esas —la fuerza o la Constitución— sí son las auténticas condiciones previas.