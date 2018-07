Las hipotecas de Pablo Casado

Gonzalo de Miguel Renedo

Publicada el 10/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 09/07/2018 a las 20:28

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de info Libre

“Jubilado, jorobado, la misma palabra lo dice”, afirmaba el gran Pepe Isbert en una de sus célebres interpretaciones, quiero recordar que en La gran familia. Al PP con Casado le pasa algo parecido. Están jodidos. ¿De verdadal frente, un hombre lastrado por la sospecha de obtener títulos sin estudiar ni examinarse siquiera, y hasta de sacarse media carrera de Derecho en cuatro meses? Resulta difícil de creer en quien tardó siete años en sacarse la otra mitad. Quienes hicimos la carrera de Derecho sabemos que. No tanto por una cuestión de dificultad como de tiempo. En todo caso, Casado no parece que responda al perfil de lumbrera que todos hemos conocido. Así las cosas, casi cabe esperar más regeneración de quienes se hallan en prisión por corrupción que de quienes empiezan su carrera para ingresar en ella. Y volviendo a Isbert, Casado, hoy, suena casi igual que jorobado.Está claro , pues, que el de la guerra del abuelo y los carcas, que buscan a sus familiares asesinados por Franco, no parece una apuesta de futuro para la derecha española, aunque supongo que sí es la mejor opción para sus adversarios. A nadie le amarga un dulce, y. Diríamos que todo lo contrario a un hombre hecho a sí mismo,. Lo raro, en realidad, habría sido que con tales padres hubiera salido un tipo sensible, cabal, capaz y honrado. Ya lo decía Mairena, me basta ver al padre cerril para saber cómo es el hijo. Todo coherencia la creación machadiana, justo la que le falta al flamante candidato. Y es que Casado no llega virgen a la política, sino bastante maleado.Recordemos al Casado que no se cansaba de repetir el mantra de que”, su lema electoral estrella en pasadas elecciones. Pero, lo vemos con su máster, tan lleno de trampas como el de Cifuentes. Por eso se descuelga con un frente común para limar distancias con la primera fuerza que es Soraya SS. ¿Y no debería nuestro chico asumir que ha perdido las elecciones? ¿No decía aquello de las alianzas de perdedores para desbancar al ganador? Siempre igual,. Me recuerda un poco a aquella escena de El día de la bestia, aquella en la que un concienzudo Santiago Segura se empeñaba en grabar, destornillador en ristre, un símbolo astral, para sorpresa de su creador, que le recrimina que le está destrozando el suelo. Le contesta el personaje de Segura que solo sigue las instrucciones de su libro y el autor le replica de nuevo con que solo son chorradas para vender. Contestación última: “¿Sí? Pues ahora te jodes”. Casado siempre ha defendido el argumentarlo de la lista más votada hasta que le ha tocado a él y, que él solo buscaba cosechar votos. Ya no le gusta aquella ocurrencia, la cual contradecía la propia Constitución, la intocable Constitución, que esa es otra, la fijación que tienen con la Carta Magna, otra de las piedras de toque de su hipocresía innata. En fin, que. Solo queda por nuestra parte dedicar al voluble Casado las mismas palabras que le deseaba el punkie Segura al timador del horóscopo, no muy alejadas de las que dedicaba la hija de Fabra a los parados, que es que. Y no parece que vaya a cambiar.Y dicho todo esto, la mejor baza de Pablo Casado para ganar el próximo Congreso, sin duda, es su adversaria.