Ficción para hombres

Alberto Rosado del Nogal

Publicada el 14/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/07/2018 a las 22:25

Alberto Rosado del Nogal es socio de info Libre

El poder legislativo se mueve, sin el PP en el gobierno con su veto a la democracia, esta vez para delimitar mejor, en términos jurídicos,tras la escandalosa sentencia (todavía no firme) de La Manada en el que no se consideró violación porque la víctima no se resistió.Todo cambio legislativo produce respuestas sociales y esta vez el turno para protestar le ha llegado a los hombres. Hombres que tienen miedo a que una mujer, "loca y al azar, les joda la vida”, al poner una denuncia falsa y la Justicia no les proteja a ellos, inocentes. Hombres que se olvidan de que en cualquier Estado de Derecho, para culpar a cualquier individuo, tiene que haber pruebas, y que, aunque cambien las leyes, si no existen las pruebas exigidas,. Pero a los hombres nos gusta llorar, más cuando te da vértigo bajarte delsobre el que has nacido.Hombres que creen que La Manada no cometió ninguna violación, porque los mismos violadores de La Manada, seguramente, no crean que eso fue algo “malo”. Hombres que creen que drogar a una chica y follársela es más un juego que un delito. Que creen que perseguir a una chica para abusar de ella es lay no la sana esclavitud del patriarcado. Porque, pero todos empatizan más con los desvíos que han tomado las vidas de los cinco violadores que con las vidas de cada mujer violada. Por eso escuchamos los testimonios de sus tíos, sus vecinos, sus primas, etc., que cuentan cómo esos chicos son maravillosos, que uno incluso ha sido padre y no ha podido ver cómo crecía su bebé, ¡pobre!¿Esa herida que, seguramente, sangre el resto de sus días? Esa no importa porque, quizá, es posible, que se haya inventado todo. Da igual que haya vídeos, da igual que un parte médico recogiera las consecuencias en sus genitales de una violación.. Quién sabe, igual ese día estaba con la regla...Vayamos al grano: ¿Qué ocurre con el? Ahora, los hombres tenemos miedo a posibles denuncias falsas porque, bajo este presupuesto, una mujer tendrá más fácil mentir y decir que no dijo un “sí” expreso para que nos puedan meter 20 años en la cárcel., pero como es real este miedo, hablemos de él, pero démosle la vuelta, por un momento.Hombres:Porque una vez interpuesta la denuncia, las juzgamos y no las creemos. Hemos tenido que escuchar en juicios preguntas sobreo si aclaró, en ese momento, que. Ahora vamos a pensar que denunciamos nosotros una denuncia falsa (sí, aceptemos que nos toca ese 0/0,01% de denuncias falsas).?,¿si acaso no confundimos un “me encantas” con un “voy a violarte”? ¿Imagináis que nos preguntaran si, cuando creíamos haber escuchado un “sigue, cariño”, no fue, en realidad, un “para, por favor”?Es más, en vez de es 0,01% vamos a pensar que una mujer denunciara falsamente cada 8 horas. Imaginemos que hubiera una horda de mujeres malvadas que quisiera jodernos la vida y fueran, en manada, a denunciar falsamente. Con todos esos datos sobre la mesa,(Tranquilos hombres: aunque esto pasara la Justicia no condenaría sin pruebas, es solo una película de ficción para nosotros). Sí, bien digo, para nosotros, porque. Real como el machismo mismo y no como esos supuestos caricaturizados de tantas lágrimas de hombres. Pero sigamos con la película de ficción.Una vez, hombres, que nos hayan denunciado falsamente y estemos en peligro, ahora nuestros amigos van y nos dicen que lo merecemos, porque siempre nos vamos con las mismas locas de siempre así que, esta vez, recogemos lo sembrado. Para la siguiente, intentemos encontrar una mujer buena, que luego pasa lo que pasa. Ahora volvamos a la vida real: ¿cuántas veces has dicho o pensado eso de una mujer maltratada? ¿Una mujer que quizá ha vuelto con su maltratador y ha vuelto a ser pegada? ¿Cuántas veces has pensado que 'se lo merece, por tonta'?¿Cuántas veces ha recaído la culpa en nosotros? Porque si la culpa no ha recaído el 100% de las veces en nosotros algo ha fallado. Así que en nuestra película de ficción, hombres,Yo, al menos, alucinaría. ¿Sabes por qué? Porque en esta, una mujer pone una denuncia falsa cada 8 horas, y si me toca a mí ser la víctima, alucinaría al ver que la sociedad me culpa a mí de esa locura femenina. Vuelvo a recordaros, hombres, que esto es una peli, que la realidad es que sony somos nosotros las que las culpamos por no saber “elegir” bien a los hombres con los que se cruzan por la calle o a los que llevan a sus casas. Así que tranquilos, nosotros seguimos estando a salvo.En demasiadas ocasiones partimos de la base de que ponen denuncias falsas como hobby los domingos por la tarde, y si nos creemos eso, es normal que nos preocupe nuestra libertad y el Estado de Derecho. El problema es que esa libertad y estado de derecho la hemos olvidado cuando leemos las historias del #Cuéntalo o los datos escalofriantes del Consejo General del Poder Judicial en torno a violencia machista. Pero no,, ni buscan beneficios económicos tras denunciar. A lo que se exponen es a lo que te he intentado explicar poniéndote a ti, hombre, como víctima; no te creen, tus amigos y la sociedad te juzgan, te preguntan si de verdad fue tal y como lo estás relatando y si no provocaste tú esa situación mediante una vestimenta en concreto, malentendidos en los diálogos o por una insana pero elegida tendencia de juntarte con personas desequilibradas. A todo eso se exponen ella cada día, y nosotros, ahora, tenemos un miedo infundado de que algo similar nos pudiera ocurrir en una hipotética situación de una caricaturizada mujer de un mundo bastante paralelo. ¿Por eso estamos llorando en serio?Hombres, es relativamente fácil:. Lo que sí espero es que ocurra lo contrario, que si tocas sin permiso, que si acosas verbal o físicamente, que si discriminas salarialmente, que si abusas o agredes sexualmente, la Justicia te juzgue por lo que hayas hecho, para que puedas comprender que, aunque hayamos estado subido muchos años en el pedestal de los privilegios, eso tiene que cambiar.. Eso es lo preocupante.