El rey 'demérito'

Publicada el 25/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 24/07/2018 a las 14:14





Corinna está haciendo temblar a la Corona.. El rey Felipe VI ya tiene un cuñado en la cárcel, y porque la providencia, la providencia del juez, quiero decir, no ha querido hacer su labor, vía auto, que sino también su hermana, su querídisima hermana la infanta Cristina, acompañaría a su marido en el mismo módulo de la cárcel de Brieva, si tal cosa hubiera sido posible, que seguro que sí. Que digo yo queel siempre previsor exduque Empalmado. Que tonto no es, aunque él lo defienda en sede judicial.. Pensemos, sin ir más lejos, en la cuerda de presos que acompañaba a Woody Allen en Toma el dinero y corre.El que desde luego no tiene un pelo de tonto es nuestro exmonarca, el emérito Juan Carlos I, que va camino, si la providencia judicial, marca Axe, no le abandona, de convertirse en, bien que a costa del dinero ajeno., nunca lo fueron, y el dinero público sigue siendo de todos, por más que la vicepresidenta Calvo asegurara en algún momento de su tierna carrera anterior que no era đe nadie. Algo así debió pensar nuestro exjefe de establo, digo, de Estado, cuando presuntamente usó la contratación pública para hacer caja real.. Y un poco ésta es la dinámica indecente de este país.